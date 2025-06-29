Извращенная психология: как пикап-коуч Алекс Лесли привлекает последователей

Несколько дней назад девушки стали массово жаловаться на домогательства в центре Москвы. Мужчины предлагали познакомиться, а получив отказ, начинали трогать девушек за интимные места. Это оказалось частью тренинга, организованного скандальным пикап-коучем Алексом Лесли. Как коучу удается привлекать к себе людей и какой вред такое «учение» может нанести последователям и жертвам, — в материале «Вечерней Москвы».

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Какие «инструменты» использует коуч

По словам врача-психотерапевта Ильи Бушталлера, Алекс Лесли (настоящее имя Александр Кириллов) и его последователи используют психотерапевтические инструменты как способ манипуляции:

Психотерапевтические техники, изначально предназначенные для поддержки, формирования уверенности и преодоления социальной тревоги, используются противоположным образом. А именно для подавления, вторжения, разрушения границ и последующего нанесения вреда психическому здоровью как самих участников пикап-тренингов, так и тех, на ком они «тренируются».

Одна из таких техник — поведенческая активация. В терапевтической практике она применяется для работы с депрессией, тревожными расстройствами и сниженной самооценкой, рассказал эксперт:

Ее суть в возвращении человека к активной жизни, маленькими шагами помогая ему пробовать новые формы взаимодействия с миром, не избегать, а включаться. Поведенческая активация помогает человеку совершать безопасные действия, которые постепенно приводят к результату и положительным изменениям в его жизни. Очень важно, чтобы эта активация всегда строилась на безопасности как для самого человека, так и для окружающих. Клиент не должен выходить из зоны комфорта любой ценой. Специалист помогает найти способ быть смелым и в то же время уважительным к себе и другим, — подчеркнул Бушталлер.

Однако, по его мнению, то, что происходит в рамках «тренингов» пикап-культуры, особенно в исполнении последователей Лесли, нельзя назвать поведенческой активацией. Это нарушение не только границ, но и самой логики психотерапии.

Участников подталкивают к действиям, которые в клинической практике запрещены: к грубому телесному контакту с незнакомыми женщинами, к провокациям, к навязыванию сексуализированного общения там, где нет ни согласия, ни взаимного интереса, — заметил психотерапевт.

Когда психологические техники, разработанные для помощи людям, искажаются и используются вне профессионального контекста, это не просто некорректно — это опасно, уверен Бушталлер:

Особенно, когда за этим стоит человек с харизмой, манипулятивными навыками и стремлением к власти. Тогда то, что должно поддерживать, превращается в способ разрушения психики. Искажение этих техник, особенно в публичной, агрессивной форме, не эксперимент, не альтернатива терапии и уж точно не «развитие». Это вред. И его последствия уже видны.

Чем опасен такой подход для учеников коуча

Такой подход разрушителен как для окружающих, так и для самих участников, предупредил специалист. Для мужчин за счет риска столкновения с резким, закономерным отторжением, с гневом, стыдом, унижением.

У человека, не готового к этому внутренне, могут сформироваться тяжелый опыт отказа, травматизация, укрепление деструктивной модели «с миром можно только силой». Или, наоборот, чувство вины и растерянности, когда спустя время он осознает, что нарушал чужие границы. Это может привести к тревожным расстройствам, депрессии, социальной дезадаптации, — считает он.

Как это травмирует жертв учеников Лесли

Эти «пикап-тренировки» наносят вред и тем, на ком их проводят. Женщина, оказавшаяся объектом подобного «эксперимента», может пережить внезапное резкое вторжение в свое личное пространство как насилие, даже если формально не было прикосновений или угроз, уверен эксперт:

Сам факт непрошенного сексуализированного внимания, давления, игнорирования ее границ может вызвать острую реакцию. В ряде случаев — психотравму. Это может стать причиной формирования устойчивого недоверия к незнакомым мужчинам, страха перед выходом на улицу, тревоги при приближении незнакомцев. В долгосрочной перспективе это способно повлиять на формирование установок «все мужчины опасны», «я не в безопасности» и настраивать женщину на избегающий, тревожный или гиперконтролирующий тип привязанности в отношениях.

В психотерапии человека учат опоре на себя, способности видеть другого как отдельную личность с чувствами и правами. Контакт нельзя подменять контролем, и добиваться желаемого поведения любой ценой, обесценивать отказ. Также другого человека никогда нельзя использовать как инструмент тренировки без его согласия, заключил психотерапевт.

Ранее стало известно, что в отношении пикап-коуча Александра Кириллова, известного под именем Алекс Лесли, возбудили уголовное дело. Следователи подозревают, что блогер подстрекал своих подписчиков к совершению незаконных сексуальных действий в отношении женщин в Москве. В настоящее время правоохранители проводят расследование, чтобы выяснить все детали произошедшего.