По каким признакам можно понять, что женщина изменяет

По каким признакам можно понять, То, что к измене склонны больше мужчины, а не женщины – всего лишь стереотип. Походы налево свойственны и некоторым и дамам. Но как же понять, что партнёрша завела любовника?

© unsplash

На пороге новой жизни

Психолог и психотерапевт Андрей Гуляев предупреждает – первопричиной женской неверности может стать множество факторов (месть, недопонимание со стороны второй половинки, одиночество, недооценённость, перегрузка в домашних делах и на работе), поэтому уличить спутницу жизни в этом только по внешним и поведенческим признакам на все 100% невозможно.

Первый «звоночек» – «обновлённый» секс с давно утраченной страстью. Партнёрша вдруг может заявить о своей готовности попробовать что-то новое или то, на что ранее было наложено табу в половой сфере.

Важно не игнорировать раздражительность женщины. Если она неожиданно начинает реагировать негативно на своего постоянного партнёра или на домашние обязанности, то, скорее всего, кто-то появился на стороне. Раздражение могут вызывать и привычные проявления заботы, и элементарные вопросы вроде «Ты где?».

Изменнице непременно потребуется больше личного пространства, последует смена паролей на всех гаджетах, неожиданно дадут о себе знать новые или старые подруги, с которыми нужно будет часто встречаться.

Но всё вышеперечисленное – крайность. На такое поведение женщина готова только тогда, когда не дорожит отношениями совсем.

Перемены к лучшему

Ещё один очевидный признак – стремление изменить свой образ жизни и заодно себя. Новая причёска, одежда, активные занятия спортом, диеты и прочее – всё это может быть как раз для того, чтобы впечатлить любовника.

При этом, добавляет Гуляев, нельзя делать из женщины изменницу только из-за «свежей» причёски или купленного абонемента в фитнес-клуб. Однако, усилить бдительность всё-таки следует. Как говорится, предупреждён – значит вооружён.