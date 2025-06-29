Какими сигналами мужчина показывает, что женщина ему не интересна

Различные невербальные элементы, такие как прикосновения, мимика, жестикуляция или позы тела, могут «сказать» больше, чем слова. Некоторые сигнализируют о симпатии, а некоторые - наоборот.

Внимание на взгляд

Глаза не врут, поэтому важно обратить внимание на взгляд. Метод «градации Рубина» поможет определить готовность мужчины к серьезным отношениям. Зик Рубин - исследователь и ученый из Мичиганского университета, который провел интересный эксперимент. Результаты исследований Рубина позволили оценить степень влюбленности и готовности к интимной жизни.

Согласно «градации Рубина», все влюбленные люди смотрят друг на друга около 80% времени разговора. Мужчина, который не готов к семейной жизни и рождению детей, смотрит на собеседницу только 30-40% времени.

Направление взгляда подтверждает настрой мужчины. Если мужчина осматривает женщину с головы до ног, останавливаясь на ее талии, бедрах, это свидетельствует о готовности к сексу. Если мужчина останавливает взгляд только на лице, он не хочет интимной близости.

Позы отрицания

Важным сигналом являются скрещенные на груди руки. Скрещивая руки, мужчина подтверждает, что он не хочет близко контактировать с женщиной. То же самое сигнализирует неудобная поза со скрещенными ногами, спрятанными руками.

Зевота или прикрытие рта ладонью, скучающий взгляд, рисование на листе бумаги, бессмысленное «чтение» страниц книги, просмотр социальных сетей - все это подтверждает безразличие мужчины. Закрытые колени и ладони, носки обуви, направленные к выходу, руки в карманах, неискренняя улыбка - все это свидетельствует о том, что мужчина не хочет интимных отношений.

Если человек держит дистанцию на расстоянии более 1 метра или отступает назад, это невербальный сигнал антипатии. В таком случае будет сложно начать любовные отношения.

Антрополог Хелен Фишер и профессор из университета Ратгерс исследовали поведение влюбленных людей. Фишер отмечает, что у людей «работает» двойная стратегия размножения. Хелен Фишер уверена, что человеческая цивилизация унаследовала множество поведенческих элементов от животного мира.