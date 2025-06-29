Психолог рассказала о важности общения

Если человек не пускает в своё окружение новых людей, со временем его экзистенциальное одиночество сформирует бессознательное стремление к смерти.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

«Есть ещё закон открытых и закрытых систем. Закрытые системы со временем всегда работают хуже, чем открытые. Другими словами, если вы позволяете в течение своей жизни входить новым людям в ваше окружение. То есть окружение — это не константа, не закрытая система, а вы спокойно можете варьироваться, то это будет работать лучше. Закрытая система со временем изживает сама себя, пожирает сама себя, потому что ничего нового в эту систему не приходит. Продолжительность жизни зависит напрямую, если вы в вашей жизни чувствуете достаточно много внутреннего экзистенциального одиночества, то после определённой жизненной черты будет такое бессознательное стремление в мортидо, то есть бессознательное стремление к смерти».

Ранее психолог перечислила проблемы неконфликтных людей.