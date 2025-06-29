Ошибки прошлого: как научиться прощать себя за совершенные ошибки

У каждого из нас найдется парочка историй из прошлого, в которых мы, по нашему мнению, совершили ошибку: повернули не туда, выбрали не то, сказали не так. Какие-то ошибки мы вспоминаем с улыбкой, какие-то - со смехом, а какие-то - с чувством вины, стыда и сожаления. Есть ошибки, которые вспоминать совсем не хочется, потому что они способны причинять невыносимую боль и тяжесть.

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Истории прошлого изменить невозможно, иными словами, они уже мертвы. Однако, чувства и переживания, которые мы вкладываем в эти истории, могут ощущаются нами как живые. Событие осталось в прошлом, а чувства живут в настоящем. Живучесть чувств имеет свои плюсы и свои минусы.

Минус очевиден. Наши переживания способны мучать нас. Мы достаточно эффективно умеем использовать образ прошлого опыта для того, чтобы нападать на себя. В этом случае человеческая способность чувствовать и переживать оборачивается против нас же самих.

Плюс заключается в том, что если чувства – это «живая материя», то она подвижна и изменчива. “Не можешь изменить ситуацию, тогда поменяй к ней отношение”. Поменять отношение – значит поменять свои чувства.

Когда чувство трансформируется, то меняется и ощущение “ошибки”. Тогда “ошибка” не видится “ошибкой”. Она остается безликим фактом биографии или неким стечением обстоятельств, а может поворотом судьбы или жизненным приключением.

Стоит понимать, что степень и глубина переживаний у разных людей может быть разной. Каждый из нас обладает своим врожденным темпераментом, системой психических защит, способностью формировать свои бессознательные фантазии. Это то, что будет влиять на трансформацию чувств. Но в любом случае, необходимо проявить некое усердие, чтобы отпустить боль ошибки.

Она, эта самая боль ошибки, способна терзать собственную душу не хуже средневекового инквизитора. «Сжигать себя на костре» бывает вполне привычным занятием. Голос внутреннего критика может звучать так громко, что все другие голоса превращаются в шепот.

Да, справляться с внутренним критиком порой очень тяжело. Ведь его суждения опираются на факты. Есть факт того, что мы сделали что-то не так и есть последствия этого. Но дело не в наличии совершенных нами ошибок. Ведь мы все ошибаемся, путаемся, заблуждаемся, спотыкаемся, падаем, встаем и снова падаем. Дело в том, есть ли в нас внутренняя возможность прощать себя.

Выбор своего отношения к ошибке обусловлен внутренними отношениями с самим собой. Можем ли мы себя понять и простить? Можем ли мы разрешить себе свои чувства и переживания?

Для того, чтобы менять свои чувства, необходимо мочь быть с ними. Необходимо понимать их, называть их по имени. Необходимо дать им осознанное внимание. Такое внимание позволяет пропустить чувство через себя. Оно трансформируется в более выносимое и легкое. А легкое нам отпускать гораздо проще.