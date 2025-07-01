Найдена связь между ночными кошмарами и молочными продуктами

Молоко и сыр могут быть причиной ночных кошмаров — особенно у людей с непереносимостью лактозы. К такому выводу пришли канадские ученые, изучив связь между диетой и сновидениями. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Psychology.

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Почему именно эти продукты?

Ученые из Университета Монреаля и Университета Макьюэна опросили 1082 студентов об их снах, пищевых привычках, сне и здоровье. Они обнаружили: у людей с непереносимостью лактозы чаще случаются кошмары, нарушается сон и появляются желудочно-кишечные симптомы после употребления молочных продуктов. Это может объяснять, почему многим снятся тревожные сны после вечернего стакана молока или порции мороженого.

«Кошмары хуже для людей с непереносимостью лактозы, особенно если у них возникают сильные желудочно-кишечные симптомы, нарушающие сон», — объяснил доктор Торе Нильсен, ведущий автор исследования.

Когда человек с лактозной непереносимостью употребляет молочные продукты, в организме не вырабатывается достаточно лактазы — фермента, расщепляющего молочный сахар (лактозу). В результате в кишечнике начинаются брожение, газообразование, вздутие и боль. Эти ощущения могут мешать глубокому сну и вызывать негативные образы в сновидениях, включая кошмары.

У большинства людей выработка лактазы (фермент, который расщепляет лактозу) естественно снижается с возрастом. К подростковому возрасту (10–16 лет) у некоторых появляются симптомы непереносимости — боли в животе, вздутие, диарея после молока. В Северной и Восточной Европе, включая Россию, непереносимость встречается у 30-40% взрослых. Во взрослом возрасте переносимость может ухудшаться еще сильнее, особенно после 30–40 лет.

«Мы знаем, что телесные ощущения могут влиять на содержание снов. Кошмары особенно разрушительны, потому что могут пробуждать человека в тревоге и вызывать страх перед сном», — добавил Нильсен.

Что показало исследование?

Около 30% участников сообщили о регулярных кошмарах.

Женщины вдвое чаще, чем мужчины, указывали на пищевую непереносимость или аллергию.

40% участников считали, что еда перед сном или определенные продукты влияют на качество сна.

25% связывали конкретные продукты с плохим сном.

Наиболее частыми «виновниками» плохого сна участники считали сладости, острые блюда и молочные продукты. Только 5,5% респондентов считали, что еда влияет на «тон» их снов, но многие из них называли молочные продукты как причину странных или тревожных сновидений.

Это первое крупное исследование, которое выявляет четкую связь между непереносимостью лактозы и кошмарами. Оно может объяснить народные убеждения о вреде молока перед сном — не миф, а физиологическая реакция организма.

«Если вы чувствительны к еде, изменение пищевых привычек может облегчить кошмары. Это еще одна причина учитывать диету при жалобах на плохой сон», — отметил Нильсен.

Также исследование может помочь объяснить, почему современные студенты реже связывают еду и сны, чем участники аналогичного опроса 11 лет назад. Возможно, они стали лучше осознавать свою пищевую непереносимость и избегают проблемных продуктов.