Сексолог оценила вред ежедневной мастурбации

Сексолог Ольга Василенко оценила вред ежедневной мастурбации при низком желании заниматься сексом. Об этом она рассказала в интервью для Елизаветы Гончаровой.

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По словам Василенко, при оценке того, вредно ли мастурбировать каждый день и не хотеть заниматься сексом, важно понять, комфортно ли при этом самому человеку. Если его полностью устраивает, что интимной близости в жизни мало, то можно продолжать ежедневно мастурбировать и смотреть порно, отметила она.

Специалистка добавила, что иногда действительно бывает так, что из-за частого самоудовлетворения у человека снижается желание заниматься сексом. Дело в том, что мастурбация позволяет быстрее и легче достичь оргазма и получить удовольствие здесь и сейчас, уточнила Василенко.

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