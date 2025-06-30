Что на самом деле говорят татуировки о характере человека

Американские психологи из Мичиганского университета развенчали расхожие стереотипы о связи татуировок с чертами личности. Оказалось, что, несмотря на уверенность людей в способности «читать» характер человека по его боди-арту, большинство таких оценок оказываются ошибочными. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Research in Personality (JRP).

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Команда провела масштабный эксперимент с участием 274 обладателей татуировок. Добровольцы заполнили подробные опросники личности, а затем предоставили фотографии своих тату для оценки независимыми судьями. Результаты показали удивительный разрыв между восприятием и реальностью.

«Люди демонстрировали удивительное единодушие в оценках. Яркие тату ассоциировались с доброжелательностью, крупные традиционные рисунки — с экстраверсией, а мрачные изображения — с невротизмом. Однако эти предположения редко соответствовали действительности», — отметил доцент Уильям Чопик, руководивший исследованием.

Единственным исключением стала черта «открытость опыту». Татуировки, оцененные как необычные или эксцентричные, действительно коррелировали с более высокой открытостью их владельцев. Это подтверждает предыдущие изыскания, связывающие творческое самовыражение с данной личностной характеристикой.

Интересно, что даже объяснения смысла татуировки ее владельцем не повышало точность оценок.

Работа выявила любопытный парадокс: люди уверенно используют визуальные подсказки для оценки личности, хотя эти подсказки часто ведут в неправильном направлении. В некоторых случаях наблюдалась даже отрицательная корреляция — оценщики систематически ошибались в своих предположениях.

Как отметили авторы, современное общество постепенно принимает боди-арт, но подсознательные предубеждения сохраняются.