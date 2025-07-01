Психолог: взросление подростка отодвинулось к 30 годам

Социальный психолог Алексей Рощин заявил НСН, что снижение брачного возраста с 18 до 16 лет – это безответственное решение. Сегодня возраст взросления многими специалистами отодвигается на возраст 25 лет, а некоторые уже говорят и о 30 годах, заявил НСН социальный психолог Алексей Рощин.

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Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов выступил с инициативой снизить минимальный брачный возраст с 18 до 16 лет. В разговоре с «Абзацем» он объяснил, что предложение продиктовано ростом числа беременностей среди несовершеннолетних.

По его мнению, установление общего порога вступления в брак с 16 лет позволило бы молодым людям без дополнительных бюрократических процедур официально создавать семьи, воспитывать детей в полноценной семейной среде и заключать церковный брак. Рощин назвал эту идею безответственной.

«По современным представлениям демографов и психологов сегодня в целом сильно отодвигается возраст взросления. Если в 19 веке люди с 12 лет уже считались взрослыми, полностью должны были вести хозяйство и работать, то потом этот возраст взросления отодвигался. В городских условиях это было 18 лет, 21 год. В США считается, что человек стал взрослым в 21 год. Сейчас этот возраст взросления многими специалистами отодвигается на возраст 25 лет, а некоторые уже говорят и о 30 годах. Сейчас молодые люди взрослеют поздно, у них после окончания вуза все еще продолжается детство. Поэтому предложение депутата все-таки безответственно», - объяснил он.

По его словам, молодые люди иногда просто не готовы к детям, поэтому могут сдавать их в детские дома.

«С точки зрения физиологии организм к этому возрасту созрел, девочки вполне могут рожать. Но с точки зрения социальной ответственности, это уже другой вопрос. Многие молодые люди сегодня рожают, но сами остаются детьми. Они не могут по-настоящему ответственно подходить к детям и реально за них отвечать. Часто такие молодые люди даже бросают детей, сдают в детские дома. Сдвигать возраст вступления в брак – это значит переламывать ситуацию, развитие идет в другую сторону», - подытожил собеседник НСН.

Возраст вступления в брак на территории РФ составляет 18 лет и не должен быть снижен для якобы решения демографических проблем, так как только полноценный родитель может воспитать ребенка, заявила НСН глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.