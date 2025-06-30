По каким признакам понять, что мужчина никогда не разведется

История стара как мир — он говорит с жалостливым лицом, что в браке несчастен, давно не любит жену, но почему-то все еще живет с ней под одной крышей, а вы остаетесь в не самом приятном статусе любовницы. Проходят месяцы, иногда годы, а ситуация не меняется. В такие отношения часто вступают с надеждой на светлое совместное будущее, но не все связи с женатыми заканчиваются разводом и новой счастливой семьей. Психолог Радмила Бакирова перечислила пять тревожных признаков, по которым можно понять: он не собирается ничего менять.

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Он не спешит выводить вас в свет

Он может проводить с вами много времени — но только в гостинице, на съемной квартире или в машине. Его телефон всегда в режиме «без звука», а вы не знакомы ни с одним его другом.

«Это значит, что он тщательно оберегает границы между „официальной“ и „тайной“ жизнью. Человек, который действительно решил уйти из семьи, не боится открыто говорить о новых отношениях — пусть не сразу, но хотя бы постепенно», — объясняет психолог.

Он постоянно говорит, как ему тяжело, но не делает шагов

«Я не могу уйти — дети еще маленькие», «она больна», «мы слишком многое делим» — в ходу бесконечные объяснения, почему он до сих пор не развелся. При этом он не консультируется с юристом, не снимает отдельное жилье, не меняет бытовую рутину. Если за словами не следуют действия, то, скорее всего, ему удобно все оставить как есть: у него есть жена, это комфорт и статус, и любовница — как вдохновение и удовлетворение эго.

Он просит вас подождать, но не называет сроков

Если «все решится само», «надо немного потерпеть», и вы уже годами живете в неопределенности, это прямой сигнал.

«Честный человек, даже в сложной ситуации, обозначит временные рамки и будет их придерживаться, или же ему просто удобно играть с вами. Вопрос о моральных качествах индивидуума оставим за скобками», — говорит эксперт.

Он идеализирует вас — но никакой конкретики нет

Он говорит, что вы его спасение, муза и любовь всей жизни. Но при этом никогда не обсуждает реальные бытовые перспективы: где вы будете жить, как будете решать финансовые вопросы, что с вашими разными взглядами на жизнь. Такой идеализированный образ — чаще всего иллюзия, в которую ему удобно верить. С реальной женщиной нужно решать реальные вопросы, а не только мечтать.

Он боится последствий развода больше, чем потери вас

Если при любом упоминании развода он говорит о потерянной квартире, репутации, детях, но не говорит о боли от возможной утраты вас — это важный маркер. Значит, он гораздо больше дорожит своим статусом, чем отношениями. И если вы когда-нибудь поставите ультиматум, он, скорее всего, выберет не вас. Увы.

Связь с женатым мужчиной почти всегда начинается как исключение, как что-то сильное. Кажется, что у вас все будет не так, как у многих. Но честность с собой важнее любых признаний в любви. И если внутренний голос шепчет, что все это — тупик, возможно, пришло время взять инициативу в свои руки — и что-то поменять.