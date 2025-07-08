Как принять свою эмоциональность и стать увереннее

Быть женщиной, которая чувствует и испытывает эмоции, в социуме считается почти «диагнозом». Сами женщины путают эмоциональность с истеричностью, тонкость восприятия — с капризом, а слезы — со слабостью. Но что, если именно эмоциональность — это ваша суперсила? Об этом "Рамблер" поговорил с психологом Евгенией Александровой.

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Почему женщины боятся своей чувствительности

Потому что с детства им внушают, что с этим что-то не так. Девочке плакать стыдно, обижаться нельзя, злиться уже тем более. В итоге к 30-40 годам женщина уже не понимает, что она чувствует, и живет на автомате. Или, наоборот, захлебывается в своих эмоциях, не умея с ними обращаться. Мир поощряет холодную голову и железную волю. Но не говорит, как жить, когда у тебя горячее сердце. Евгения Александрова Психолог, основатель школы семейных ценностей «Точка G»

Как мы решаем, кому можно доверять

Кто такая «женщина, которая чувствует»

Это не «драма-квин» и не жертва. Это женщина, у которой развита эмоциональная чувствительность, а значит — интуиция, эмпатия, глубина. Она чувствует нюансы в себе, в людях, в пространстве. Замечает то, мимо чего другие проходят.

В чем проблема? Во-первых, в том, что большинство женщин пытаются это отключить. Задавливают эмоции, превращают себя в «удобную» и платят за это тревожностью, усталостью, апатией, потерей себя. Эмоции, которые мы не проживаем, не исчезают. Они уходят в тело, в психосоматику, в раздражительность, в выгорание. Во-вторых, вместо того, чтобы использовать свою чувствительность в нужных моментах, многие женщины начинают устраивать скандалы и закатывать истерики. Евгения Александрова Психолог, основатель школы семейных ценностей «Точка G»

Как сделать свою эмоциональность силой

Перестать стыдиться своих чувств

Слезы — не слабость, злость — не грех, а страх — не провал. Это сигналы. Это язык вашей души. Научитесь слушать, а не глушить. Дать себе право чувствовать. Чувствовать — не значит тонуть в эмоциях. Это значит осознавать их, но не срываться. Тем более на своем мужчине. Женщина, которая управляет эмоцией, а не подавляет ее, по-настоящему сильная.

Заменить «Почему я такая?» на «Как это использовать?»

Ваша чувствительность — это сенсор. Вы тоньше чувствуете людей, что всегда очень ценно в отношениях и в работе, многие способны понять вашу удивительную эмпатию. Вы умеете сопереживать, а это делает вас глубже, а не слабее.

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