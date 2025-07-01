Выяснилось, почему деньги не приносят счастья

Наличие больших материальных ресурсов не ведет к счастью, а наоборот приводит к тревожности. Такое мнение высказала доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Минздрава РФ Вера Никишина.

«Субъективные переживания одиночества связаны с большим количеством иллюзий у людей. Одним из когнитивных искажений, одной из иллюзий является взаимосвязь уровня материальной состоятельности с количеством и качеством социального окружения, которое как будто бы избавит человека от одиночества», - цитирует психолога РИА Новости.

Однако, как указала Никишина, у всех богатых людей возникает мысли о том, по каким мотивам с ними дружат. В итоге у них появляется недоверие.

Также дополнительной тревожности добавляет и постоянный контроль над тем, чтобы деньги не исчезли.

«И этот дополнительный контроль забирает время и переживания людей, оставляя лишь незначительную часть на беззаботность. А именно беззаботность является самым главным элементом счастья в переживаниях», - уточнила психолог.

В тоже время врач признала, что финансовые возможности дают человеку значительно больше ресурсов с точки зрения разнообразия своей жизни. Но делиться этими ресурсами большинство из них не хочет.