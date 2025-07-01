Поесть за счет партнера: сколько россиян идут на свидание ради халявы. Исследование

Опрос аналитического центра ВЦИОМ показал, что примерно половина россиян не одобряют идею идти на свидание ради возможности бесплатно пообедать или поужинать. С таким подходом женщины к встрече сталкивались 28% опрошенных мужчин. Но 69% опрошенных об этом только слышали, но сами с такой проблемой не сталкивались.

© Unsplash

Как передает РБК, 90% опрошенных женщин заявили, что никогда не встречались ради ужина, и только 9% признались, что шли на свидание, с партнером, который им не интересен, рассчитывая бесплатно поесть.

«Такой разрыв можно объяснить как нежеланием женщин признавать подобные факты, так и разницей в интерпретациях, восприятии намерений», — говорится в исследовании ВЦИОМ.

От 40% до 50% опрошенных молодых людей среди обоих полов заявили, что негативно относятся к подобной практике. Однако 58% женщин, которые ходили на такие свидания, не считают такой подход чем-то плохим.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили в разы сократить сроки регистрации брака.

Власти РФ напомнили, что имущество, нажитое вне брака, при разводе разделу не подвергается.