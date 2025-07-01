Паническая атака: что это такое и как ее преодолеть

Паническая атака может возникать как часть панического расстройства, либо как острое эмоциональное состояние. В обоих случаях симптомы будут остро и ярко выражены – у человека возникают мучительные ощущения, ему кажется, что он умирает или сходит с ума. Это может продолжаться от нескольких минут до нескольких десятков минут.

Вера Никишина, доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Минздрава России рассказала, что при панической атаке проявляются и соматические реакции, такие как нарушение темпо-ритма дыхания, вегетативные реакции, кожно-гальванические реакции, и патопсихологические реакции с сужением сознания, потерей концентрации внимания. «Я умираю», «ужас, что со мной» – так обычно описывают происходящее. И это действительно крайне болезненный, по субъективной оценке, опыт.

Первое знакомство с панической атакой всегда связано с ощущением беспомощности – потому что управлять этим состоянием, не имея опыта и знаний, невозможно. За исключением случаев, когда человек задолго до панической атаки, находясь в устойчивом эмоциональном состоянии, освоил навыки самопомощи.

Существуют приемы самопомощи – например, дыхательные или психомоторные. Если отработать их заранее, в остром эмоциональном состоянии их можно будет использовать. Если же навыки самопомощи не освоены заранее, первая паническая атака всегда застанет врасплох. Чем дольше будет длиться состояние беспомощности, тем более интенсивными будут проявления, и тем сильнее закрепится страх как последствие пережитого. То есть, во всех последующих панических атаках пусковым механизмом будет страх ее повтора.

Чтобы этого избежать, важно, чтобы человек заранее освоил правила самопомощи для ситуации возникновения острого эмоционального состояния. Это, во-первых, снизит напряженность по поводу первой встречи с панической атакой и, во-вторых, даст человеку оружие для того, чтобы справиться с ней.