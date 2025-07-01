«Одиночество убивает?»: Психолог объяснил, как вернуть друзей

Выйти из состояния одиночества поможет мысленный взгляд на людей без учета накопленных в общении «очков», сказал в эфире НСН Александр Колмановский.

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Одиночество является следствием проблем в личных отношениях, запускающих психосоматику и бьющих по здоровью, объяснил в интервью НСН психолог Александр Колмановский.

Ранее в ВОЗ заявили, что одиночество убивает «около 100 человек в час». В соответствии с отчетом организации, связанные с одиночеством проблемы вызывают более 871 тысячи смертей в год. Колмановский объяснил, что одиночество бывает разным.

«Важно не само по себе одиночество, а причины, которые к нему привели. Очень редко оно является следствием самодостаточности, в этом случае человек, наоборот, бывает один очень счастлив. Одиноким же человек бывает от того, что у него что-то не складывается в отношениях. Это всегда какой-то стресс, излишняя претензия к людям, к жизни, к миру. Человек не может отдать себе отчет в своих настоящих желаниях и чувствах. Это все запускает психосоматику, снижает иммунитет. При этом вряд ли хоть в одном медицинском заключении в качестве причины смерти было указано одиночество», - указал эксперт.

Психолог дал совет, как выйти из состояния одиночества.

«Этим людям надо посмотреть на окружающих, не считаясь с накопленными очками в отношениях. Кого они могут поздравить самым радушным образом, не обращая внимания на то, что тот меня не поздравил? Кому они могут предложить посидеть с их ребенком или помочь найти врача? Кому они могут позвонить просто, чтобы дать собеседнику выговориться, а не себе самому выговариваться? Когда человек вот так мысленно озирается вокруг, тогда не быстро, но постепенно он становится не таким одиноким», - заключил собеседник НСН.

Митрополит Евгений ранее заявил на женском форуме в Екатеринбурге, что герои «Смешариков» выглядят счастливыми, но при этом живут без семьи, что оставляет от сериала ощущение одиночества персонажей. В качестве противоположного примера митрополит привел американский мультсериал «Симпсоны», напоминает «Радиоточка НСН».