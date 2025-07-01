Как работать летом без отпуска и сохранить бодрость

Иногда случается, что долгожданный летний отпуск по разным причинам может не состояться: смена работы, особенности составления графика, семейные обстоятельства. Но значит ли это, что летом не удастся отдохнуть? Специалист Московской службы психологической помощи населению департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина рассказала "РГ", как сохранить трудоспособность, бодрость и отличное настроение, работая летом без отпуска.

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Помимо физической усталости, накопленной за год, на самочувствие влияют моральные факторы: со всех сторон слышишь о том, где большинство будет отдыхать и как благотворно отпуск влияет на состояние здоровья и ума. Что делать, если желанный летний отдых переносится?

В первую очередь людям, оставшимся без летнего отпуска, важно позаботиться о позитивном настрое. Надо принять сложившееся положение, тогда и эмоциональное состояние улучшится. Даже оставшись без отпуска летом, вы вольны менять к лучшему то, что в ваших силах. Да, снимки под пальмами - эффектно, но вы до сих пор не сделали городскую фотосессию в летнем образе. Возможностей, чтобы отдохнуть в городе - великое множество, главное в этом - ваши намерения.

Время энергии, лёгкости и незабываемых моментов

Психолог назвала простые рекомендации, соблюдение которых поможет сделать события лета ярче, настроение - лучше, а физическое и ментальное здоровье - крепче.

Придерживайтесь принципов здорового образа жизни

Знаете ли вы, что за летние месяцы можно выработать целых три полезных для здоровья привычки? Во-первых, научиться вовремя ложиться спать: просыпаться летним утром гораздо проще, чем зимой, и за месяц такого режима организм выработает полезную привычку засыпать раньше. Во-вторых, скорректируйте питание: начните включать в рацион больше фруктов и свежих овощей, чаще пейте чистую воду, регулярно употребляйте витамины. В-третьих, приучите себя к физкультуре: в зависимости от предпочтений выберите то, что вам ближе, - езду на велосипеде, плавание, танцы или силовые нагрузки.

Наметьте главные цели

Осуществите "главный проекта лета": это могут быть спортивные результаты или творческие успехи - к примеру, курсы рисования или бачаты по вечерам, постепенное превращение своего балкона в зону отдыха по выходным, достижения в кулинарии или вязании, приведение в порядок библиотеки или разбор семейного архива, а ещё успешными могут быть прочтение культовой книги или регулярные занятия с ребёнком. Проявите настойчивость и эффект будет поразительным.

Придумайте и поддерживайте летние традиции

Что в детстве для вас означало лето? Какие летние атрибуты дарили тепло, помимо солнышка? Мороженое "Бородино", которое бабушка покупала по пути на аттракционы, любимые сандалии, в которых было легко бегать по полю, вид звёздного неба в телескоп, запах помидорной листвы на балконе, книга, которую летом вам перед сном читал папа, игра "Курочка или петушок"? Эти воспоминания сами по себе создают приятную атмосферу и основываясь на них или своих детских мечтах, можно придумать традиции и ритуалы, неизменно усиливающие летний вайб везде, где вы бы не находились.

Будьте открыты общению

Чаще встречайтесь с друзьями и близкими - общение с ними всегда приподнимает настроение и доставляет истинное удовольствие. Кстати, беседовать можно и с незнакомцами - в фитнес-зале, на общественных мероприятиях и городских фестивалях, отправляясь в музей или гуляя с собакой, посещая клубы по интересам. Во время цифрового прогресса мы всё меньше говорим друг с другом, а многие даже забывают о том, насколько приятно "живое" общение. Освойте навыки small talk - непринуждённого короткого разговора, летом это тоже проще сделать.

Путешествуйте и познавайте новое

Смена обстановки и привычной деятельности, а также освоение новых знаний и навыков лучше всего способствуют расслаблению и восполнению ресурсов. Так, колоссальную разницу между отдыхом на диване и активным досугом, работники интеллектуального труда почувствуют, если на выходных пойдут в поход, сплавятся на байдарках, отправятся на скалодром или осваивать гончарное мастерство. А те, кто трудится физически, в выходные может ходить на спектакли, посещать музеи и городские экскурсии. И конечно же, всю семью могут порадовать мини-путешествия в другие города: как правило, одного или пары дней вполне хватает, чтобы оценить местный колорит.

Справка "РГ"

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