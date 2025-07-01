Почему люди иногда чувствуют чье-то присутствие в темноте

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Religion, Brain & Behavior, проливает свет на жуткое, но часто встречающееся человеческое переживание: ощущение присутствия кого-то или чего-то рядом, даже когда никого нет. Исследователи обнаружили, что это «ощущение присутствия» становится более вероятным, когда человек находится в одиночестве в темноте с притупленными чувствами, особенно когда он не уверен в происходящем, пишет Рsypost.

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Современные нейробиологические исследования показывают, что для объяснения этих ощущений «присутствия» не требуется сверхъестественное объяснение. Чаще всего они возникают из-за того, что мозг пытается интерпретировать неполную информацию.

В эксперименте участвовали 126 студентов из Чехии. Испытуемые находились в затемненной комнате с маской для сна и берушами, что создавало умеренную сенсорную депривацию. Половине участников сказали, что в комнату может войти другой человек, другие не получали этой информации.

Результаты показали, что главным фактором ощущения присутствия была неуверенность. Люди, более склонные к неуверенности, чаще ощущали присутствие кого-то рядом. Ожидание, что кто-то войдет, оказало некоторое влияние, но незначительное. А вот такая личностная черта, как живость воображения, увеличивала вероятность ощущения присутствия, при высокой неуверенности — особенно.

Многие испытывали неопределенные, тревожные ощущения, когда задавались вопросом, находится ли кто-то рядом, несмотря на отсутствие визуальных или звуковых признаков. Эти ощущения часто связывались с неуверенностью или страхом.

Результаты были интерпретированы через теорию предсказательной обработки, согласно которой мозг формирует ожидания и сверяет их с поступающей информацией. Когда входных данных мало, мозг больше полагается на ожидания. Возможно, ощущение присутствия стало эволюционным побочным эффектом, помогающим людям быть более настороженными в неопределенных ситуациях.