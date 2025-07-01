Ученые выяснили, кто больше всех склонен к зависимости от соцсетей

Согласно результатам нового исследования, некоторые признаки нарциссизма связаны с более частым использованием социальных сетей. При этом одержимость соцсетями может тоже указывать на то, насколько человек одержим собой.

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Нарциссизм может проявляться тремя способами. Это грандиозный нарциссизм, уязвимый нарциссизм и коллективный нарциссизм. Самая известная его форма - грандиозная, когда человек жаждет внимания и считает себя лучше других. Этот тип включает такие черты, как самовосхищение, стремление к соперничеству.

Уязвимый нарциссизм проявляется более тонко. Такие люди часто отстраняются от других, могут реагировать на стыд враждебностью.

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При коллективном нарциссизме человеку хочется казаться особенно моралистичным, приятным или полезным. У него проявляются черты героизма (вера в то, что человек уникален и способен спасать или улучшать жизни других) и святости (раздутое ощущение собственной добродетели).

Новое исследование продемонстрировало, что почти все эти черты (кроме святости) связаны с большей склонностью к зависимости от соцсетей. Другими словами, участники, которые набрали высокие баллы по восхищению, соперничеству, враждебности, изоляции или героизму, обычно сообщали о более компульсивном или проблемном использовании платформ социальных сетей.

Всего участвовали в исследовании 339 взрослых поляков. Их возраст составлял от 19 лет до 41 года.

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