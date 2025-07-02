Эксперт объяснила, чем опасен для женщин ранний брак

В 16 лет девушка ещё не способна сделать осознанный выбор.

Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразила психолог, кандидат социологических наук Анетта Орлова. Лучший возраст для замужества — с 23 до 33 лет, добавила специалист.

«Статистика говорит о том, что для женщин заключение брака приблизительно в возрасте от 23 до 31-33 лет считается самым лучшим с точки зрения стабильности брака. Важно не только вступить в брак, но и чтобы люди чувствовали себя комфортно, могли развиваться, ведь брак — это довольно серьёзная нагрузка, и родительство — это серьёзная ответственность. Когда мы говорим о совсем юных девочках, которые вступают в брак, данные исследования таковы, что у этих девушек, которые вступили в брак в 15, 16, 17 лет, диагностировались потом психические проблемы. Это тот возраст, когда огромное количество задач стоит перед человеком, он ещё не до конца созрел — префронтальная кора, которая отвечает за наши сознательные выборы, зреет позже, как минимум к 21-22 годам, а то и к 25».

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов призвал снизить минимальный брачный возраст с 18 до 16 лет, что, по его мнению, продиктовано ростом числа беременностей среди несовершеннолетних.