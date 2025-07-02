Почему мамы на «удаленке» зарабатывают больше

Новое исследование из Университета Вупперталя (Германия) раскрывает интересный факт: матери, которые работают из дома, зарабатывают примерно на 10 % больше, чем те, кто трудится в офисе. При этом отцы такого преимущества не получают. Исследование, проведенное Йоханной Пауликс, стало первым в своем роде и основано на долгосрочных данных о жизни людей, собранных за 10 лет и опубликовано в журнале Work, Employment and Society.

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Как проводили исследование?

Йоханна Пауликс изучила данные о 8 869 сотрудниках, сравнив тех, кто перешел на удаленную работу, с теми, кто остался в офисе. Чтобы результаты были точными, она учла такие факторы, как возраст, образование и другие обстоятельства, которые могли повлиять на заработок.

После всех корректировок выяснилось: матери на удаленке зарабатывают на 9–12 % больше, чем их коллеги, работающие традиционно. Отцы же и женщины без детей значительного роста доходов не показали.

Почему именно матери выигрывают?

Работа из дома дает матерям возможность лучше совмещать карьеру и семейные обязанности. Это повышает их продуктивность, что и отражается на зарплате. Пауликс объясняет:

«Матери больше всего выигрывают от работы на дому с точки зрения своего заработка. Это говорит о том, что они получают максимум от баланса между работой и личной жизнью, а рост производительности идет им на пользу».

Общество часто ожидает, что матери будут ставить семью выше работы. Удаленка помогает им доказать обратное: они могут быть и заботливыми родителями, и успешными профессионалами.

Что необычного в этом открытии?

Исследование опровергает миф о том, что гибкая работа вредит карьере. Многие считают, что удаленных сотрудников начальство воспринимает как менее продуктивных или преданных делу, что может привести к дискриминации. Однако для матерей это оказалось неправдой — работа из дома стала для них ключом к росту доходов.

Еще интереснее, что преимущества удаленки оказались специфичными именно для матерей. Ни отцы, ни женщины без детей такого эффекта не заметили. Это подчеркивает, насколько важно учитывать особенности жизни разных групп людей, когда речь заходит о работе.