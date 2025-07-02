Как повысить продуктивность при умственной усталости

Новое исследование американских нейробиологов пролило свет на загадку умственной усталости. В ходе экспериментов с использованием МРТ-сканирования ученые из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса и Института Кеннеди Кригера выяснили, что происходит в нашем мозге, когда мы чувствуем когнитивное истощение, и что может мотивировать нас продолжать работу даже в таком состоянии. Исследование опубликовали в журнале JNeurosci.

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В исследовании участвовали 28 здоровых молодых людей, которым предлагали выполнять сложные задания на память за денежное вознаграждение. Во время выполнения задач ученые наблюдали за активностью их мозга с помощью МРТ.

Результаты показали, что при наступлении умственной усталости резко активируются две ключевые области мозга: правая островковая доля (отвечающая за ощущение усталости) и дорсолатеральная префронтальная кора (связанная с рабочей памятью и принятием решений). Их активность увеличивалась более чем вдвое по сравнению с нормальным состоянием.

Интересно, что участники эксперимента были готовы преодолевать усталость и браться за более сложные задания, если предлагалось существенное денежное вознаграждение. Это свидетельствует о том, что наш мозг постоянно оценивает соотношение затрачиваемых усилий и потенциальной выгоды. Когда «награда» кажется достойной, он мобилизует дополнительные ресурсы.

«Мы меньше знаем о биологии когнитивных задач, включая память и воспроизведение, чем о физических задачах, хотя и те и другие требуют больших усилий», — поделился доктор Викрам Чиб.

Полученные результаты имеют важное значение для медицины, особенно в лечении депрессии, посттравматического стрессового расстройства и других состояний, сопровождающихся хронической усталостью. Понимание нейронных механизмов когнитивного истощения может помочь в разработке новых методов диагностики и терапии.