Названы идеальные параметры мужского тела

Ученые из китайской академии наук назвали идеальные параметры мужского тела. Соответствующее исследование опубликовано на сайте научного журнала Personality and Individual Differences.

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В эксперименте приняли участие 283 женщины из Китая, Литвы и Великобритании. Ученые показали им 15 черно-белых снимков мужчин, лица которых были размыты, с индексом массы тела (ИМТ) от 20,1 до 33,7 и попросили оценить их по шкале от одного (наименее привлекательное) до девяти (наиболее привлекательное). Согласно результатам, пик привлекательности соответствовал ИМТ 23,4 для респонденток из Китая, 23,0 из Литвы и 26,6 из Великобритании.

В связи с этим ученые сделали вывод, что наиболее привлекательный ИМТ мужчин оказался от 23 до 27. Национальная служба здравоохранения (NHS) определяет данный диапазон как избыточную массу тела.

«Излишний жир в организме может быть важен, поскольку он тесно связан с уровнем циркулирующего тестостерона и, следовательно, является лучшим индикатором "качества" партнера», — отметили специалисты.

В ноябре прошлого года ученые Рональд Хюбнер и Эмили Софи Уфикен из Университета Констанца в Германии назвали идеальные пропорции женской фигуры.