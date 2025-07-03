Что думают россиянки о плохо целующихся мужчинах

Дейтинг-сервис «VK Знакомства» в преддверии Всемирного дня поцелуя выяснил, как россияне относятся к этому элементу романтических отношений. Результаты исследования оказались в распоряжении «Ленты.ру».

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67 процентов опрошенных россиян рассказали, что впервые поцеловались в подростковом возрасте. При этом чаще целуются впервые в 15-17 лет. При этом свой первый поцелуй отчетливо помнят 65 процентов девушек и 55 процентов мужчин.

Мужчины чаще готовы переходить к поцелуям уже на первом свидании (29 процентов против 7 процентов женщин), однако большинству комфортно это сделать на второй или третьей встрече. Более решительными в вопросе поцелуев также чаще являются мужчины — 87 процентов респондентов отметили, что именно они чаще являлись инициаторами первого поцелуя. При этом 54 процента мужчин не возражали бы, если бы женщина сделала первый шаг, а 40 процентов и вовсе считают это идеальным вариантом.

Женщины чаще откладывают первый поцелуй, если не уверены в своих чувствах к партнеру, — так делал 41 процент опрошенных (против 23 процентов среди мужчин). Мужчины, напротив, склонны принимать решение без долгих раздумий: 58 процентов заявили, что никогда намеренно не затягивали с поцелуем.

Кроме того, россияне порассуждали о качестве поцелуев. Так, для 40 процентов женщин критично, если партнер плохо целуется и со временем ситуация не улучшается. 33 процента отмечают, что плохой поцелуй с самого начала может быть сигналом о несовместимости с партнером. Мужчины настроены оптимистичнее: 43 процента считают, что всему можно научиться, а еще 28 процентов не придают этому большого значения.

В онлайн-опросе приняли участие более 1800 человек по всей России.