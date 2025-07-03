Психолог объяснила, почему одни люди чаще попадают в аварии, чем другие

Почему одни люди чаще попадают в аварии, чем другие объяснила тюменский психолог
Смертность от внешних причин (ДТП, несчастные случаи, отравления, травмы) остается одной из ключевых проблем общественного здоровья. По данным ВОЗ, ежегодно в мире в результате внешних причин погибает более 5 миллионов человек, причем значительная часть этих случаев предотвратима.
Исследования показывают, что риск погибнуть от внешних причин зависит от индивидуальных особенностей, поведения и социальных условий.
Группы повышенного риска:
Молодые мужчины (18–35 лет) – из-за склонности к рискованному поведению (скорость, алкоголь, агрессивное вождение).
Люди с импульсивным характером – те, кто склонен к быстрым, необдуманным решениям.
Люди с зависимостями (алкоголь, наркотики) – из-за сниженного контроля над поведением.
Жители регионов с плохой инфраструктурой – где нет тротуаров, освещения, качественных дорог
Почему так происходит?
Психологические факторы:
Иллюзия неуязвимости — «со мной ничего не случится».
Склонность к риску, особенно у подростков и молодых мужчин.
Низкий самоконтроль, импульсивные действия.
Социальные и экономические факторы:
Ограниченные финансовые возможности → старые машины без подушек безопасности, отсутствие медстраховки.
Низкая культура безопасности → игнорирование ремней, шлемов, ПДД.
Плохие дороги и инфраструктура → отсутствие освещения, тротуаров, пешеходных переходов.
Биологические факторы:
Генетическая предрасположенность. Некоторые люди более импульсивны из-за особенностей дофаминовой системы.
Алкоголь и наркотики → снижение реакции, нарушение координации.
Как снизить смертность от внешних причин?
На уровне личности:
- Развитие осознанности — оценка рисков перед действиями.
- Отказ от опасных привычек (алкоголь за рулем, экстремальные развлечения без защиты).
- Использование средств безопасности: ремни, шлемы, детские кресла.
На уровне общества:
- Пропаганда культуры безопасности — соцреклама, примеры знаменитостей.
- Поддержка групп риска — программы для молодежи, водителей, рабочих опасных профессий.
«Смертность от внешних причин можно значительно снизить, если работать на всех уровнях: от личной ответственности до государственных программ. Главное – понимать, кто в зоне риска, и принимать меры до того, как произойдет трагедия», — подчеркнула Ольга Михайловна Николаева, медицинский психолог ГАУЗ ТО «МКДЦ»
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