Психолог объяснила, почему одни люди чаще попадают в аварии, чем другие

Смертность от внешних причин (ДТП, несчастные случаи, отравления, травмы) остается одной из ключевых проблем общественного здоровья. По данным ВОЗ, ежегодно в мире в результате внешних причин погибает более 5 миллионов человек, причем значительная часть этих случаев предотвратима.

Исследования показывают, что риск погибнуть от внешних причин зависит от индивидуальных особенностей, поведения и социальных условий.

Группы повышенного риска:

Молодые мужчины (18–35 лет) – из-за склонности к рискованному поведению (скорость, алкоголь, агрессивное вождение).

Люди с импульсивным характером – те, кто склонен к быстрым, необдуманным решениям.

Люди с зависимостями (алкоголь, наркотики) – из-за сниженного контроля над поведением.

Жители регионов с плохой инфраструктурой – где нет тротуаров, освещения, качественных дорог

Почему так происходит?

Психологические факторы:

Иллюзия неуязвимости — «со мной ничего не случится».

Склонность к риску, особенно у подростков и молодых мужчин.

Низкий самоконтроль, импульсивные действия.

Социальные и экономические факторы:

Ограниченные финансовые возможности → старые машины без подушек безопасности, отсутствие медстраховки.

Низкая культура безопасности → игнорирование ремней, шлемов, ПДД.

Плохие дороги и инфраструктура → отсутствие освещения, тротуаров, пешеходных переходов.

Биологические факторы:

Генетическая предрасположенность. Некоторые люди более импульсивны из-за особенностей дофаминовой системы.

Алкоголь и наркотики → снижение реакции, нарушение координации.

Как снизить смертность от внешних причин?

На уровне личности:

Развитие осознанности — оценка рисков перед действиями.

Отказ от опасных привычек (алкоголь за рулем, экстремальные развлечения без защиты).

Использование средств безопасности: ремни, шлемы, детские кресла.

На уровне общества:

Пропаганда культуры безопасности — соцреклама, примеры знаменитостей.

Поддержка групп риска — программы для молодежи, водителей, рабочих опасных профессий.

«Смертность от внешних причин можно значительно снизить, если работать на всех уровнях: от личной ответственности до государственных программ. Главное – понимать, кто в зоне риска, и принимать меры до того, как произойдет трагедия», — подчеркнула Ольга Михайловна Николаева, медицинский психолог ГАУЗ ТО «МКДЦ»

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