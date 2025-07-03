Психолог ответил, какую пользу психике приносят фильмы ужасов

Фильмы ужасов могут быть полезны для психически здорового человека, считают западные специалисты. По их словам, такие картины помогают людям безопасно проживать свои страхи, сталкиваясь с ними в контролируемой обстановке. Психолог Илья Слободчиков заявил, что все зависит от ситуации, от того, как строится сюжет и в каком состоянии психическая активность человека.

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— Это очень индивидуально. Здесь не может быть единой точки зрения, потому что все люди реагируют по-разному. У всех начинается своя ассоциативная картина — объяснил Слободчиков.

По словам врача, ужастики можно использовать в ситуации жесткого контроля для психотерапии, однако процесс должен контролироваться врачом.

— Нужно понимание того, для чего это делается... в широком массовом применении никакого эффекта нет, — заключил он в беседе с «Радио 1».

Ученые бьют тревогу: за последние 50 лет фильмы стали более убийственными, жестокими. «Вечерняя Москва» вместе с экспертами разбиралась, почему современный зритель так жаждет крови.

По их словам, фильмы ужасов — доступный и относительно безопасный способ получить прилив адреналина. Чаще всего ужастики нравятся зрителям с низким уровнем эмпатии: они не принимают близко к сердцу происходящее на экране, не испытывают сильных эмоций и могут очень спокойно наслаждаться сюжетом, но и получить облегчение в финале.