Психолог объяснила, почему важно хвалить партнера даже за мелочи

В Русской православной церкви рекомендовали женщинам реже упрекать супругов и чаще проявлять благодарность, что способствует сохранению хороших отношений в семье и снижает риск разводов. Такое мнение выразил протоиерей Кирилл Иванов.

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Клинический психолог Дарья Сальникова отметила, что многим людям сложно хвалить друг друга, однако с этим навыком можно работать. Она подчеркнула важность принятия поступков партнёра как должного и умения ценить его в меру — «в какой-то степени» — будь то красота, забота или ответственность.

По словам Сальниковой в эфире «Радио 1», обратная связь за поступки повышает чувство значимости и стимулирует стремление делать больше. Психолог добавила, что сниженные ожидания к идеальному мужу и привычка хвалить за мелкие проявления внимания способствуют улучшению отношений и мотивации партнёра.

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