Чем опасна хандра

Плохая погода может не только испортить настроение, но и привести к тревожным расстройствам. Психиатр Надежда Соловьева напомнила, что тревожность нередко предшествует депрессии и даже психозу.

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Отсутствие солнца и затяжные дожди способны негативно повлиять на психическое состояние человека. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала психиатр Надежда Соловьева. По её словам, нехватка солнечного света снижает уровень серотонина — гормона, отвечающего за хорошее настроение. Это может вызывать тревожность, апатию, бессонницу и даже депрессивные состояния.

«Самый опасный сценарий — когда тревожность становится основой для развития депрессии, психоза или шизофрении. В этом случае человек теряет связь с реальностью», — пояснила Соловьева.

Причинами тревоги могут быть не только погодные условия, но и сбои в работе мозга, интоксикации или побочные эффекты от препаратов. Врач рекомендует при устойчивом ухудшении самочувствия обращаться не к психологам, а к психиатрам, поскольку только они могут распознать и лечить биологические причины расстройства.

Среди симптомов, требующих внимания, — изменение аппетита, бессонница, чувство вины и усталость. В начальной стадии можно справиться самостоятельно, однако при выраженной тревожности важна профессиональная помощь.