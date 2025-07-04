Как некоторым парам удается сохранять крепкие отношения на расстоянии

Крепкие отношения на расстоянии можно сохранить, если иметь четкий план действий на совместное будущее. Об этом NEWS.ru рассказала социальный и психоаналитически ориентированный психолог Александра Михеичева. Она уточнила, что качественное общение и живой контакт также имеют значение для поддержания близости во время разлуки.

Специалист утверждает, что отношения на расстоянии это не только испытание, но и возможность лучше узнать друг друга и ценить то, что есть. Она рекомендует не просто писать «Как дела?, а делиться мыслями, чувствами, страхами и желаниями.

Психолог считает, что в отношениях на расстоянии необходимо соблюдать некоторые укрепляющие ритуалы — звонок на ночь, сообщение утром, онлайн-свидание, традиции, которые делают связь устойчивее и создают ощущение стабильности. Очень важно доверие. Без него отношения на расстоянии долго не проживут. Не стоит контролировать партнера. Лучше учиться выдерживать тревогу и быть честными друг с другом. В отношениях на расстоянии крайне важно говорить, что не устраивает, вызывает тревогу или грусть, так как молчание копит ненужное напряжение.

Ранее выяснилось, что одиночество ежедневно убивает 2,5 тысячи человек. Согласно отчету Комиссии Всемирной организации здравоохранения по социальным связям, каждый шестой житель Земли страдает от одиночества. Это оказывает серьезное влияние на здоровье и благополучие людей во всем мире. Из-за одиночества каждый час умирает порядка 100 человек, в год число смертей превышает отметку в 875 тысяч.