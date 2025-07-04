Названы первые признаки лудомании у близких

Лудомания — это не просто «слабость характера» или «отсутствие силы воли», а серьезное психическое расстройство, которое затрагивает те же участки мозга, что и наркотическая зависимость, сообщил врач высшей категории, нарколог-психиатр, психотерапевт Антон Шестаков. В беседе с «Лентой.ру» он назвал его первые признаки.

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Важно заметить проблему вовремя, так как чем раньше начать лечение, тем больше шансов на полное восстановление, отметил врач.

В моей практике я наблюдал поразительную закономерность: семьи, которые обратились за помощью в первые месяцы развития зависимости, восстанавливались в 8 случаях из 10. Те же, кто пришел через 2-3 года активной игры, добивались успеха лишь в 3-4 случаях из 10 Антон Шестаков нарколог-психиатр, психотерапевт

В первую очередь к тревожным звоночкам специалист отнес поведенческие изменения, в частности скрытность и изоляцию. Так, игроки на ранней стадии часто перестают раскрывать свое времяпрепровождение, избегают прямых вопросов о том, чем занимаются, при появлении близких резко прекращают разговоры по телефону или закрывают вкладки на компьютере, начинают проводить много времени в ванной или других укромных местах.

О проблемах может также сигнализировать изменение режима сна и бодрствования, рассказал психиатр.

«Дофамин — нейромедиатор удовольствия — вырабатывается во время игры в огромных количествах. Это приводит к тому, что человек может играть часами, не замечая времени. Обращайте внимание на: бессонницу или сон по 2-3 часа в сутки, активность в ночное время, сонливость и вялость в дневное время, нарушение привычного распорядка дня», — поделился Шестаков.

Для лудоманов характерны и эмоциональные качели, указал врач. Это происходит из-за чередования выигрышей и проигрышей, пояснил он.

«Одна из моих пациенток, мать 28-летнего игрока, описывала это так: "Он то на седьмом небе от счастья, то в глубочайшей депрессии. Причем эти перепады происходят буквально в течение часа», —Антон Шестаков, нарколог-психиатр, психотерапевт.

Красными флагами в области финансов психиатр назвал мелкие, но регулярные траты, частые просьбы занять небольшие суммы «до зарплаты», внезапные объяснения крупных трат («сломалась машина», «нужно было помочь другу»), появление новых кредиток или кредитов «для улучшения кредитной истории». Насторожить должна и секретность в вопросах, касающихся денег. В частности, нежелание обсуждать семейный бюджет, появление «служебных» карт и счетов, отказ показывать выписки по картам, самостоятельное ведение всех финансовых дел семьи, если раньше оно было общим.

Обращать внимание стоит и на социальные изменения, рассказал врач.

«Лудомания действует как воронка — постепенно втягивает человека, оставляя все меньше места для других аспектов жизни. Характерно сужение круга интересов и изменение приоритетов: отказ от привычных хобби и увлечений, снижение заинтересованности в работе или учебе, избегание встреч с друзьями и родственниками, формальное участие в семейных мероприятиях (физически присутствует, но мысленно отсутствует). Он стал забывать важные даты — дни рождения, годовщины. А ведь раньше был очень внимательным", — рассказывала жена одного из моих пациентов. Игра постепенно становится главным приоритетом, оттесняя все остальное», — привел примеры психотерапевт.

Расстройство проявляется и на уровне физиологии, предупредил врач. Так, для лудоманов свойственны такие стресс-зависимые проявления, как головные боли, напряжение в шее и плечах, проблемы с пищеварением (потеря аппетита или переедание), учащенное сердцебиение в моменты «игрового возбуждения». Также человек демонстрирует признаки пренебрежения собой: ухудшение внешнего вида и личной гигиены, потерю или набор веса, тремор рук, покраснение глаз от длительного времени у экранов.

Тем, кто заметил у своих близких эти признаки, Шестаков рекомендовал деликатно поговорить с ними и обратиться за помощью к специалисту.

«Игнорировать проблему нельзя — она не решится сама собой. Избегайте обвинений и ультиматумов. Вместо "Ты играешь!" попробуйте: "Я заметил(а), что тебя что-то беспокоит. Можем поговорить?". Не становитесь "спасателем". Не давайте деньги в долг, не покрывайте финансовые "дыры", не врите за близкого на работе — это только способствует развитию зависимости. Чем раньше начнется работа с проблемой, тем выше шансы на полное восстановление», — заключил эксперт.

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