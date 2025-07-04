Психолог предупредила об опасности частого просмотра сериалов

Частый просмотр сериалов грозит эмоциональным выгоранием, предупредила психолог Дарья Яушева. Несмотря на то, что драмы на экране вымышленные, нервная система зрителя все равно устает от постоянного перенапряжения

«Зависимость от сериалов, на первый взгляд, безобидная, но на самом деле это вполне серьезная форма поведенческой зависимости», – приводит цитату NEWS.ru.

По словам специалиста, «запойный» просмотр сериалов может сбить график сна и бодрствования, нарушить эмоциональную стабильность и ухудшить концентрацию.

Погружаясь в сериал, человек часто таким образом уходит от решения проблем в реальности, пытается избежать тревожных мыслей и эмоциональной боли. Однако эффект «психологического обезболивающего» длится недолго, при этом последствия имеют свойство накапливаться. Также многосерийные фильмы могут постепенно вытеснять реальное общение, человек перестает заниматься творчеством и достигать желаемых целей.

Как отметила Яушева, человек привыкает заполнять внутреннюю пустоту не живыми контактами или действиями, а выдуманными сюжетами. На фоне динамики событий на экране собственная жизнь начинает казаться скучной.

«Это особенно заметно у людей с высоким уровнем внутренней неудовлетворенности или проблемами поиска смысла жизни. Сериалы тогда становятся своего рода анестезией, но при этом никак не решают первопричину», — пояснила психолог.

Если при попытке отказаться от просмотра сериалов возникает тревога и раздражение, то следует обратиться за консультацией к специалисту, призвала Яушева. По ее словам, важно не отказываться от важных задач в реальной жизни в пользу бесконтрольного просмотра мыльных опер.

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