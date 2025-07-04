Цирк в голове: как переизбыток информации снижает нашу продуктивность

Мария Молоствова, эксперт по биохакингу, рассказала RuNews24.ru, как постоянный приток информации и уведомлений препятствует выполнению задач, требующих глубокой концентрации.

© runews24.ru

Первое исследование, проведенное в 2009 году, показало, что активные интернет-пользователи хуже справляются с тестами, оценивающими их способность переключаться между задачами, по сравнению с теми, кто использует интернет реже. Это говорит о том, что многозадачность может ослабить нашу способность сосредотачиваться на одной задаче.

Исследование 2014 года подчеркивает эту идею, отмечая, что задачи в Интернете сменяются каждые 19 секунд, а 75% экранного контента просматривается менее одной минуты. Используя методику измерения кожной проводимости, ученые выяснили, что пользовательский интерес возрастает в тот момент, когда контент кажется развлекательным, тогда как при переключении на задачи, требующие умственных усилий, такого возбуждения уже нет.

В 2016 году результаты исследований подтвердили, что интернет-серферы, активно потребляющие информацию, испытывают сложности при решении когнитивных задач из-за частых отвлечений. Их мозг требует больше усилий для поддержания концентрации, что также связано с уменьшением объема серого вещества в областях, отвечающих за фильтрацию раздражителей.

«Всё больше исследований подтверждает, что постоянная стимуляция со стороны интернета устанавливает новый стандарт для нашего внимания. Мы теряем способность сосредотачиваться, замедляясь в решении даже простых задач. Это может существенно повлиять на нашу продуктивность и качество жизни», – делится мнением эксперт.

Не стоит слишком увлекаться развлекательным контентом в интернете. Важно находить баланс и уделять время задачам, которые требуют более углублённого анализа и размышлений.

«Я всегда рекомендую своим клиентам внедрять техники, которые помогают восстановить концентрацию и отдохнуть от постоянного потока информации. Например, периодические перерывы в использовании гаджетов могут помочь значительно улучшить продуктивность и общее состояние», – подытожила Мария Молоствова.

Эффекты, связанные с интернет-серфингом и медиа-многозадачностью, реальны и имеют серьезные последствия для наших когнитивных способностей. Поэтому необходимо осознанно подходить к потреблению информации и контролировать время, проведенное в интернете.