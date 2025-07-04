Что такое думскроллинг и чем он опасен

Психолог Ремизова рассказала, как от бесконечного просматривания ленты новостей разрушается эмоциональное здоровье человека. Это явление называется думскроллинг (от английского "doom" - рок, трагедия, обреченность и "scrolling" - прокручивание ленты в соцсетях и на других онлайн-платформах), когда пользователь не просто просматривает новости, а активно погружается в негатив.

"Думскроллинг может приводить к повышению уровня тревожности, стресса и депрессии. Постоянное погружение в негативную информацию формирует и усиливает негативные паттерны мышления, что может ухудшать общее психоэмоциональное состояние", - цитирует психолога MK.RU. - Кроме того, это может привести к чувству безысходности и беспомощности".

Негативный информационный поток, а именно в нем больше всего "сидят" пользователи, пойманные на крючки онлайн-технологий, может вызывать симптомы выгорания и снижать уровень удовлетворенности жизнью.

По словам опрошенных журналистами MK.RU молодых москвичей, это уже часть повседневности - полистать ленту новостей, видео в социальных сетях. Иначе будет казаться, что ты отстал от жизни и пропустил что-то важное, про что все уже давно знают.

Думскроллинг, говорит психолог, позволяет избежать дискомфорта от раздумий о сложных жизненных ситуациях. Визуально привлекательный поток новостей не дает глубоко усваивать или анализировать информацию.

А есть смысл тратить свое время и эмоции на новости, в лучшем случае пятую часть которых вы сможете вспомнить через полчаса? Ведь затягивает сам процесс пролистывания и в случае, например, с короткими видео в социальных сетях, быстрое получение дофамина, а не поиск нужной информации. Мозгу весь этот визуальный шум и даже мусор вреден.