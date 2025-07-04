Психолог ответил, чем опасен тренд на микропенсии

Тренд на микропенсии, который возник среди молодежи, опасен, поскольку после продолжительного отдыха сотруднику тяжело вернуться к рабочему процессу, объяснил психолог Сергей Ланг. Об этом сообщает "Радио 1".

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Суть микропенсии заключается в том, что работник покидает компанию на несколько месяцев или лет, после чего возвращается на свое место. При этом, по данным исследований, молодое поколение реже соглашается на переработки и не готово к ответам на сообщения коллег вне рабочего времени.

Такой подход к работе Ланг назвал грамотным. Тем не менее, подчеркнул он, таким образом молодые сотрудники ищут возможность не работать и иметь пассивный доход. Люди уверены, что смогут достигнуть успехов, ничего не сделав. По итогу они разочаровываются, ведь бизнес требует постоянной вовлеченности.

"Важно сделать так, чтобы человек отдыхал регулярно, два-три раза в год, и все-таки не продолжительно, не более двух недель. Иначе потом человеку нужен еще месяц, чтобы войти в рабочий режим", – обратил внимание психолог, добавив, что при подобной схеме человеку требуется два месяца для полного погружения в работу.

Кроме того, Ланг уточнил, что современные работники страдают от ментальной усталости. Чтобы избежать подобного состояния, он посоветовал гулять в выходные, чаще встречаться с друзьями, заниматься спортом и отключать гаджеты, на которые человеческий организм тратит эмоции.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова рассказала, что молодежь часто ищет максимально комфортные условия труда, которые не всегда возможно предоставить. Например, зумеры при трудоустройстве спрашивают о наличии кофеен поблизости, а работодателям приходится открывать фреш-бары для их привлечения.