Прагматичность: что это за черта характера и чем она полезна

Прагматичность – это подход к жизни, при котором человек рассматривает любую ситуацию с точки зрения практической пользы, результатов и материальной выгоды. Термин произошёл от греческого πρᾶγμα — дело, действие.

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Ольга Акимова, кандидат филологических наук, доцент Высшей школы бизнеса МГУ им. М. В. Ломоносова:

«Когда мы говорим о ком-то «прагматик до мозга костей», имеется в виду, что человек опирается исключительно на аналитическое мышление и рациональные мотивы. Он признаёт только то, что даёт практические и полезные результаты. Давайте разбираться в плюсах и минусах такого подхода».

Часто прагматиков ставят в противовес романтикам. У них противоположное восприятие жизни.

Девушка-романтик предпочтёт получить на 8 Марта букет цветов или шары от своей половинки, а прагматик будет больше рад чему-то полезному. Например, мультиварке последней модели или сковороде. Это не значит, что прагматики не признают красоту цветов. Они просто выбирают то, что решает актуальную проблему.

Однако лучше всего, когда одну черту характера уравновешивает другая. Сбалансированные люди хорошо вписываются в социум.

Исторический контекст

В философии более известно понятие «прагматизм». Оно получило широкое распространение в 1870-х годах благодаря американскому философу Чарльзу Пирсу. Он сформулировал «прагматическую максиму»: ценность идеи определяется её практическими последствиями.

Философское течение развивалось в работах таких мыслителей, как Уильям Джеймс и Джон Дьюи. Они подчёркивали важность опыта и действия в процессе познания истины. Дьюи перенёс концепцию прагматизма в педагогику, заявив, что знания ценны лишь как инструменты решения реальных задач. Его система образования отвергала зубрёжку, требуя учить детей тому, что пригодится в жизни.

В лингвистике и философии из идей прагматизма сформировался целый раздел языкознания. Он изучал, как люди изменяют общение, чтобы достичь конкретных целей.

Семантика занимается значением слов самих по себе, а прагматика рассматривает смысл высказываний в контексте: кто говорит, кому, зачем и в какой ситуации. Например, фраза «Ты что, не видишь?» может быть простым вопросом, а может — резким упрёком, всё зависит от интонации, обстановки и отношений между собеседниками, то есть контекста.

Прагматичность в различных сферах жизни

Прагматичность в образовании

Инструментальная педагогика Дьюи в своё время говорила о школах как о «лабораториях жизни», где детей надо учить выращивать растения (биология плюс экономика), строить макеты городов (физика плюс социология) и так далее.

Сегодня прагматичность в образовании распространяется шире из-за развития искусственного интеллекта. Так, в процесс обучения активно внедряются инструменты, адаптированные к решению проблем и практических задач: генераторы презентаций, ИИ-помощники в разных сферах. Человек стремится больше не тратить время на делегируемые задачи.

Вузы сотрудничают с бизнес-сектором и готовят им кадры. Университеты включают в образовательные программы дисциплины, разработанные совместно с компаниями-лидерами.

Прагматичность в политике

В политике прагматичность проявляется как умение принимать решения, исходя не из идеологических установок или популистских лозунгов, а из реального положения дел и возможных практических последствий.

Классический пример — Сингапур при Ли Куан Ю и принцип экономического прагматизма, позаимствованный у Китая: «Неважно, какого цвета кошка — главное, чтобы она ловила мышей». Методы оправданны, если они решают проблемы.

Так, решение законодательно запретить жевательную резинку в 1992 году было вызвано не морализаторством, а прагматичным подходом. Резинка повреждала двери метро, застревала в лифтах, а её запрет повлёк снижение расходов на уборку улиц.

Преимущества и недостатки прагматичного подхода

Плюсы

Очевидными преимуществами прагматичного подхода являются эффективность, рациональность и результативность.

Сокращение ресурсных потерь. Прагматики отсекают неработающие сценарии на стадии анализа. Например, стартапы, которые оценивают ситуацию с точки зрения MVP (минимально жизнеспособного продукта), экономят бюджет, тестируя гипотезы до полного запуска.

Адаптивность в кризисах. Во время пандемии прагматичные рестораторы за 72 часа переформатировали заведения в «тёмные кухни» (dark kitchens) — без залов, только доставка. Они умеют планировать своё время и ресурсы, не растрачивают их на пустые мечты, не пытаются поймать журавля в небе, а держат синицу в руках.

Минусы

Однако у прагматизма есть и обратная сторона. Чрезмерное увлечение практической пользой может привести к игнорированию важных, но менее очевидных с точки зрения немедленной выгоды аспектов. Таких как этика, эмоциональная составляющая, долгосрочные последствия или социальная справедливость.

Игнорирование долгосрочных последствий. Прагматик часто сосредоточен на решении текущих задач и может не замечать накопительных эффектов своих решений. Например, компания, которая ради экономии внедряет дешёвые материалы в производство, получает краткосрочную прибыль, но теряет доверие клиентов из-за ухудшения качества. В долгосрочной перспективе это оборачивается потерей места на рынке.

Снижение креативности и инноваций. Часто самые революционные идеи возникают не из потребности здесь и сейчас, а из любопытства, фантазии или экспериментов «просто потому, что интересно».

Прагматичный подход может отсекать такие проекты на ранних стадиях, считая их бесполезными. Так, исследования, которые сегодня кажутся абстрактными, завтра могут стать основой для прорывных технологий — но только если им дали шанс существовать вне рамок практической необходимости.

Риск потери ценности человеческого фактора. В стремлении к максимальной эффективности можно забыть, что люди — не просто инструменты достижения целей. Это особенно актуально в управлении персоналом: автоматизация и оптимизация повышают продуктивность, однако могут привести к выгоранию, негативно сказаться на каждом человеке. Важно учитывать их психологические, социальные потребности, личную жизнь.

Прагматичность или идеализм: как они влияют на решения?

Прагматизм и идеализм — два противоположных подхода к принятию решений. Идеалист верит в высокие принципы, справедливость, чистоту намерений и стремится к миру, который должен быть, даже если сейчас он далёк от реальности.

Прагматик, напротив, смотрит на ситуацию глазами практика. Его интересует не идеальный образ, а работоспособность и целесообразность. Он готов пожертвовать красивыми лозунгами ради достижения результата.

Однако прагматизм и идеализм не обязательно исключают друг друга. Наоборот, самые эффективные решения рождаются там, где каждый будет считаться с мнением других. Идеалисты с творческими натурами задают направление, а прагматики обеспечивают движение.

Современные тенденции и вызовы

Развитие искусственного интеллекта, автоматизации и цифровых платформ усилило прагматичный подход к решению задач. Нейросети пишут код, экономя время, но разработчики признают, что ИИ-решения часто содержат скрытые ошибки или предвзятость данных.

Ещё один пример современного прагматизма — подход к экологическим вопросам. Если раньше забота о планете воспринималась как утопическая идея экоактивистов, сегодня ESG-повестка (экология, социальная политика, управление) становится частью стратегического планирования государств и корпораций.

Выбор решений часто остаётся прагматичным: вместо идеального отказа от всех углеводородов страны инвестируют в газ как в переходное топливо. Вместо полного переключения на электромобили развивают смешанные модели транспорта.

Можно заметить и то, как меняется взгляд на жизнь разных поколений. Миллениалы и представители Z-поколения менее склонны к идеализации профессии «по призванию» и больше ориентируются на зарплату, условия труда и возможности удалёнки. То же самое касается отношений: вместо романтического «любовь на всю жизнь» молодые люди всё чаще говорят о совместимости, личных границах и взаимной выгоде.

Прагматичность сегодня — это жизненная стратегия, адаптированная к быстро меняющемуся миру. Она помогает справляться с кризисами, принимать решения в условиях неопределённости и находить баланс между желаемым и возможным. Однако современный мир требует гибридного мышления: идеалистам — учиться считать ресурсы, прагматикам — помнить, что за KPI стоят люди, а всем нам не забывать, что жизнь – это единство противоположностей.