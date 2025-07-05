Почему мужчины изменяют и стоит ли их прощать

Рэпер Natan сообщил, что они с супругой Анастасией Швецовой решили сохранить семью, несмотря на многочисленные измены мужчины. Психолог Наталья Наумова рассказала «Вечерней Москве», стоит ли возобновлять отношения с неверным супругом и сможет ли женщина забыть о его похождениях.

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Почему мужчины изменяют

По словам специалиста, у так называемых изменников внутри большой страх одиночества и покинутости, это свидетельствует о серьезных психологических проблемах и детской травме.

Люди изменяют, потому что чувствуют себя ненужными и боятся, что вторая половинка их бросит, они останутся совсем одни. Поэтому им нужно «на всякий случай» искать кого-то на стороне. Как правило, всему виной детская травма, которую необходимо прорабатывать, — считает Наумова.

Травма могла возникнуть, когда ребенка в очень раннем возрасте внезапно без подготовки оставили не с мамой, а с «заменяющим» человеком, например, с бабушкой или с няней, рассказала психолог.

Тогда малыш почувствовал себя одиноким, брошенным и ненужным маме. Он был не готов расстаться с самым важным человеком в жизни. Поэтому во взрослом возрасте у него выстраиваются искаженные паттерны поведения, которые приводят к многократным изменам, отношениям с несколькими женщинами одновременно, чтобы чувствовать себя в безопасности и справиться со своей тревогой. Если мужчина не пройдет психотерапию, то он будет постоянно изменять всем своим партнерам, — уверена специалист.

По мнению психолога, женщина, готовая к отношениям, где ей изменяют и потом просят прощения, в которые она верит, тоже имеет травматизацию.

Но тут травматизация может быть разная, и с ней нужно обязательно разбираться и проходить психотерапию, — подчеркнула Наумова.

Стоит ли давать шанс изменщику

Специалист отметила, что можно попробовать возобновить отношения после измен, но с мужчиной, который регулярно ходит к психологу, работает над собой и меняется.

Тогда вполне возможно, что отношения удастся наладить и измены не повторятся, — заверила психолог. — При этом возобновить и построить крепкие здоровые отношения с мужчиной, который неоднократно изменял, очень сложно. Однако при совместном искреннем желании партнеры могут вырасти психологически после измен и укрепить отношения, но это огромный труд.

А если ничего не делать и довериться очередным словам и обещаниям мужчины, то за этим обязательно вновь последуют разочарование и боль, предупредила собеседница «ВМ».

Иногда расставание действительно помогает партнерам переосмыслить ошибки и построить более здоровые отношения. Но намного чаще бывают ситуации, когда возвращение — это шаг назад, застревание в прошлом и проигрывание своих психотравм. Каким мужчинам не стоит давать второй шанс и почему, «ВМ» узнала у психотерапевта Анастасии Клименко.