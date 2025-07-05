Психолог раскрыл секрет жизни без «нытья»

Многие люди хотят пожаловаться на свою жизнь, но это не поможет решить их проблемы, заявил НСН Сергей Ениколопов.

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Чтобы справиться с желанием поныть, лучше рассказать свои проблемы незнакомым людям или вести дневник своих удач и неудач. Это поможет адекватно оценить свою жизнь, рассказал руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук Сергей Ениколопов в разговоре с НСН.

В Москве пройдет фестиваль нытья «Жалкая осень». В программе турнир нытиков, «жалкие свидания» и псевдосвоп с вещами, владельцы которых не хотят с ними расставаться. Мероприятие пройдет в пространстве «ГЭС-2» с 4 до 20 июля. Финалом блока и всего фестиваля станет «Сеанс одновременной жалости», где объединенная команда экспертов приложит все свои силы для разбора горестей двух выбранных кураторами экстражалобщиков. Психолог отметил, что такие мероприятия не помогут людям решить свои проблемы.

«Очень большое количество людей готовы жаловаться, но полезного в этом почти ничего. Когда к священнику, психологу, кому угодно приходит человек рассказывать о своих проблемах, то обнаруживается, что у него есть удачи и неудачи. А все время ныть и посыпать себе голову пеплом — от этого лучше не будет. Радикальный способ прекратить это — обратиться к хорошему психологу, а менее жесткий — вести дневник своих неудач, структурировать свои проблемы, они будут компенсироваться удачами, потому что в жизни не бывает так, чтобы не было ничего хорошего. Когда структурируется картина мира, то восприятие улучшается», — подчеркнул он.

Ениколопов добавил, что люди охотнее раскрывают свои секреты незнакомцам, и это может быть куда полезнее, чем просто поныть.

«Есть целый набор психотерапевтических профессий: парикмахер, таксист и попутчик. Когда человек рассказывает историю, то устанавливаются причинно-следственные связи, можно понять, в чем ты не прав или прав, жизнь действительно была несправедлива. Если рассказали знакомым о чем-то, то переживаете, что близкие знают о своих слабостях, а здесь случайный человек, но ему можно подробно рассказать всю жизнь. Поэтому легко раскрыться первому встречному. Парикмахеры вообще знают многих людей лучше, чем их мужья и жены, это отдельная ситуация», — заключил собеседник НСН.

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