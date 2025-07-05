Как дождь влияет на психику человека

За нудным моросящим дождём и сыростью скрывается целый комплекс факторов, которые могут повлиять на здоровье человека, в том числе на его психику.

Об этом в интервью с RT заявила кандидат фармацевтических наук, старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарёва.

По её словам, частые осадки могут негативно влиять на психоэмоциональное состояние человека, вызвав у него вялость, раздражительность и депрессивное настроение. Это связано, пояснила она со снижением выработки витамина D и серотонина из-за долгого отсутствия солнца.

«Особенно чувствительны к таким изменениям люди с метеозависимостью, у которых на фоне перепадов атмосферного давления могут возникать головные боли и скачки артериального давления», – подчеркнула специалист.

Кроме того, повышенная влажность, добавила Золотарёва, создаёт идеальные условия для размножения патогенных микроорганизмов.

Прежде всего опасны затяжные дожди, добавила она, когда воздух перенасыщен влагой, а температура держится в районе плюс 15-25. Именно такие условия, по её словам, оптимальны для роста большинства плесневых и дрожжевых грибов, а также гнилостных бактерий

Чтобы минимизировать риски в дождливую погоду, Золотарёва рекомендует придерживаться нескольких простых правил.

Так, она советует носить дышащую одежду, так как синтетические материалы, не пропускающие воздух, создают «парниковый эффект» и увеличивают риск простудных заболеваний.

«После прогулки под дождём обязательно нужно просушить обувь – влажная среда идеальна для развития грибковых инфекций. В помещениях стоит использовать осушители воздуха или регулярно проветривать, чтобы предотвратить появление плесени», – резюмировала кандидат фармацевтических наук.

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