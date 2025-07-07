Перечислены популярные онлайн-сервисы психотерапии

В 2023 году в области психотерапии произошло важное событие: количество запросов на онлайн-консультации достигло 67 тысяч, что превзошло показатели запросов таких как, например, «психолог Москва»‎. Сегодня эти цифры продолжают расти, что еще раз доказывает, что офлайн-терапия становится все менее популярна.

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Еще в 2018 году наметилась тенденция перехода от очных к онлайн-услугам в сфере образования, здравоохранения и даже спорта. Эксперты заметили, что могут работать с той же эффективностью через экраны. Кроме того, клиенты, которые считали, что, например, спортивные курсы в залах и студиях качественнее, не захотели возвращаться туда уже после нескольких онлайн-занятий.

Почему так происходит?

Одна из причин, по которой спрос на онлайн-встречи продолжает расти в том, что мы становимся менее способны выдерживать прямой контакт и общение напрямую с другими людьми, поэтому сознательно или бессознательно начинаем избегать этого.

Офлайн-разговоры часто неудобны для клиентов, которые могут опаздывать, пропускать половину выделенного времени в пробках или чувствовать себя неловко перед собеседником.

Возможность заниматься где угодно, в том числе и со специалистами из других регионов России, а также отсутствие возможности прервать курс из-за командировок или путешествий.

Издание The Guardian тоже отметило быстрорастущий спрос на онлайн-услуги психологов, но это выдвинуло вопрос о качестве хранения персональных данных пациентов.

Рассказываем о самых популярных онлайн-сервисах психотерапии России и как у них обстоят дела с защитой персональных данных.

Видеосвязь организована таким образом, что клиент по умолчанию не может видеть своего лица. Таким образом, он не будет отвлекаться и думать о том, как выглядит, когда плачет, волнуется, злится или испытывает стыд.

Искусственный интеллект помогает пользователям выбрать психолога. На сайте платформы вы отвечаете на вопросы о своем состоянии, состоите ли в отношениях, а также о недавних серьезных изменениях в жизни, таких как переезд, рождение ребенка или потеря любимого человека. На этом взаимодействие с искусственным интеллектом заканчивается. Он может быть полезен на разных этапах взаимодействия клиента с платформой, но не отвечает на личные запросы.

Для обеспечения информационной безопасности данные между клиентом и сервисом передаются в зашифрованном виде, а для обеспечения доступа к личным кабинетам используются временные коды. Что еще более важно - пользователи могут полностью удалить свою учетную запись в любое время.

Аудио-, видео- и текстовая запись разговора не ведется, поэтому все, что обсуждалось между клиентом и специалистом, останется только между ними. Психолог может раскрыть информацию третьему лицу, но при особых обстоятельствах - если он видит, что жизнь клиента или другого человека находится в опасности.

Телесно-ориентированное лечение не всегда предполагает физический контакт. В онлайн-формате клиент выполняет упражнения для устранения мышечных зажимов, а затем со специалистом анализирует физические и эмоциональные ощущения. Главная задача психолога - перенести опыт клиента с уровня проблемы на уровень исцеления.

Если во время консультации психолог решит, что необходимо назначить лекарства, он направит пациента к психиатру. Эти специалисты часто работают в тандеме, особенно при лечении тревожности и депрессии, когда медикаментозное лечение сочетается с психологической работой над причиной проблемы.

Такие области, как гештальт-терапия и когнитивно-поведенческая терапия, уже давно успешно работают в онлайне. Вы можете выбрать видео- или аудио-консультацию, а также переписку. Многие клиенты заметили, что, если они долгое время не могут решиться рассказать о своих переживаниях, формат переписки помогает более мягко войти в этот процесс.

Однако, важно понимать, что чем сложнее запрос, тем менее действенной будет переписка. Все таки рекомендуется выбирать видеоконсультации: они помогут расслабиться и довериться психологу. Вы сможете видеть и слышать его, а специалист, в свою очередь, сможет замечать вашу невербальную реакцию.

Пандемия значительно ускорила развитие онлайн-форматов, так как посещение психологов очно стало невозможным, а спрос на помощь сохранился. События последних двух лет также сыграли свою роль: в данном случае на спрос на онлайн-лечение влияет и тенденция к переездам. Сегодня доля дистанционных консультаций значительно выше, чем доля очных. На сервисе клиенты могут выбрать формат работы с психологом - онлайн или офлайн.

Интересно, что удаленные встречи могут быть более эффективными, чем очные консультации. Если клиент чувствует стыд или ему трудно открыться психологу, экран может стать объективным препятствием, и это будет способствовать общению. Исследования показали, что люди, проходящие онлайн-терапию, более искренни, чем те, кто работает с психологами лично. Искренность, в свою очередь, улучшает терапевтические отношения - это важный фактор эффективности психотерапии.