Ученые рассказали, как технологии изменили интимную близость

Современные разработки в области виртуальной реальности и тактильной обратной связи уже позволяют моделировать прикосновения — в том числе и поцелуи. Эксперты Пермского Политеха рассказали, как такие технологии открывают новые горизонты для общения, терапии и даже интимных отношений.

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Современные технологии позволяют передавать поцелуи на расстоянии — с помощью специальных гаджетов, способных имитировать прикосновения губ. Уже ведется активная разработка VR-устройств, позволяющих пользователям взаимодействовать в виртуальном пространстве не только жестами, но и тактильно.

«Такие технологии могут использоваться в играх, для общения на расстоянии или в терапии. Уже существуют экспериментальные устройства с влажной мембраной, имитирующей губы», — объяснил эксперт по цифровым взаимодействиям Даниил Курушин.

Платформы вроде VRChat позволяют «поцеловаться» через анимированные аватары, а в будущем устройства дополненной реальности могут сочетать изображение губ партнера с тактильной перчаткой и искусственными запахами.

VR-технологии применяются и в психотерапии — для работы с фобиями и социализации. Однако эксперты предупреждают о рисках.

«Пока нет четких правовых норм и понимания, как оградить пользователя от травмирующего опыта. Использовать такие технологии нужно под контролем специалистов», — отметила преподаватель ПНИПУ Юлия Неверова.

Несмотря на развитие цифровой близости, поцелуи остаются древним проявлением привязанности. Это поведение было характерно уже для австралопитеков, живших 4 млн лет назад. По мнению исследователей, сегодня, с помощью технологий, поцелуй можно передать за тысячи километров. Но испытать те же эмоции, что вживую, пока невозможно.