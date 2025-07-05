Психолог посоветовала избегать многолетних консультаций

Специалист должен обучить клиента навыкам самопомощи в кризисной ситуации и отпустить.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась кандидат психологических наук Анастасия Егорова.

«Вообще результат в практике — это в том числе показатели эффективности. Если ты работаешь с человеком, а у него рушатся взаимоотношения, он теряет близких, у него ухудшается материальное благосостояние, то это катастрофа, а не помощь. А вообще, дело в том, что задача психолога — это дать практику самопомощи. Задача не в том, чтобы как можно дольше консультировать, а наоборот, чтобы научить человека справляться с кризисной ситуацией, которая побудила его прийти. Через осознанность, через практики, через методы дать ему инструменты, чтобы он вышел в жизнь и обращался к вам уже один раз в пять лет, когда нужно что-то чуть глубже проработать».

Ранее невролог Елена Баранова назвала раннее пробуждение признаком депрессии. Также с психоэмоциональными проблемами может быть связана головная боль.