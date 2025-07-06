Отнимает «воздух»: психолог предупредила об опасности мегаполисов

Жизнь в современных крупных городах сопряжена с большим уровнем стресса. Особенно это бьет по молодым людям, которые прибыли в столицы для «покорения». Часто работа и дорога до нее съедают огромную часть времени. Зачастую его не остается ни на качественный отдых, ни на спорт. На этом фоне молодые граждане все чаще думают о том, чтобы сменить обстановку на более спокойную. Пусть и в ущерб перспективам с внушительным достатком где-то в будущем. Личным взглядом на эту проблему с «ФедералПресс» поделилась клинический и экзистенциальный психолог Олеся Иневская:

«По итогам индекса качества городской среды Минстроя на 2024 год 82,4 % российских городов (в том числе Москва и Петербург) признаны благоприятными для жизни. При этом мегаполисы всегда характеризуются наличием «городского стресса».

К основным стрессорам относятся: время на дорогу, шум и свет и цены на жилье. В московской агломерации поездка «дом – офис» съедает до 1,5 часа в день, что не позволяет многим молодым людям эффективно вписывать время для отдыха, хобби и спорта в течение рабочей недели. Значит уже лишает приличного набора необходимой для саморегуляции деятельности.

По данным Роспотребнадзора, уровень фонового шума на проспектах Москвы и Петербурга часто превышает санитарную норму 55 дБ, что тоже негативно влияет на психику. При этом свое жилье останется недоступным, а цены на аренду могут съедать приличную часть заработка.

Совокупно это формирует парадокс: город дает доступ к карьере и сервисам, но отнимает «воздух»: досуг и тихие вечера.

Молодые люди пытаются выбраться из этого замкнутого круга посредством гибкого графика и гибридной работы. 56 % респондентов 20–35 лет мечтают о «плавающем» расписании, а 77 % поддержали идею «ленивой пятницы», когда можно завершать дела к полудню и не брать новых срочных задач.

Когда гибридная работа не спасает, включается «план Б»: переезд. Ноябрьский обзор ВЦИОМ «Охота к перемене мест» констатировал: переезд в другой город планирует каждый четвертый россиянин, а в группе 18–34 лет уже 42 %. Почти половина молодых (47 % в 18–24 года) задумываются о релокации, чаще всего в сторону теплых регионов и городов-миллионников среднего масштаба. При этом все больше сценариев выглядят как «Москва – дача/малый город – Москва».

70 % молодых все еще готовы задержаться ради оплаченных переработок (Romir), но 31 % (18–27 лет) уже согласны снизить зарплату ради свободного времени.

Все это приведет к тому, что мегаполисам придется вкладываться не только в «фасад» (парки, велодорожки), но и в «эмоциональную инфраструктуру».