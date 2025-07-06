Психологи назвали шесть правил успешной карьеры и личной жизни

Почти половина нижегородцев считают, что любовь важнее карьеры. Однако четверть считают, что важнее состояться в профессиональном плане. При этом около половины мужчин от 35 до 45 лет склонны ставить отношения на первое место. Представительниц слабого пола, придерживающихся таких взглядов, 37%, причём в основном в возрасте до 35 лет. Однако в целом народ в этом возрасте в первую очередь нацелен на достижение карьерных успехов, а потом уже – на построение отношений.

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Как уверяют специалисты, последние 20 лет сознание людей плавно меняется. Новое поколение уже больше нацелено на достижение успеха в карьере и бизнесе. Как это сказывается на отношениях и как правильно это совмещать?

Властный тон

Мужчина, занимающий высокую должность или просто отвечающий за собственный бизнес, привыкает давать распоряжения, проверять, контролировать. Подобная модель поведения может переноситься и на домашних.

И если в паре царят отношения в стиле папа-дочь, то женщина будет воспринимать попытки мужа управлять и руководить ею, как проявление заботы, ответственности. Поэтому будет с готовностью подчиняться мужу.

Однако многих женщин такой способ общения задевает. Особенно если они тоже успешны в карьере. Они воспринимают его как унижение и подавление и пытаются отстоять свою точку зрения.

Мужья это могут воспринимать как вызов. Что становится причиной постоянных конфликтов.

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Многие мужчины проводят на работе львиную долю жизни, порой посвящая ей выходные и стараясь держать руку на пульсе даже в отпуске. Домашним от поглощённого работой папы и мужа не достаётся практически никакого внимания.

Семейная жизнь с такими мужьями трудна. Дело до развода, конечно, чаще всего и не доходит, но ни о каком тепле и психологической близости в таких отношениях говорить не приходится. А некоторые так и остаются холостяками, при этом страдая от собственной неустроенности.

Как уверяют специалисты, за трудоголизмом стоит попытка уйти от существующих проблем. Недаром трудоголизм считается социально приемлемым (в отличие от алкоголизма) способом бегства от действительности.

«Такой дисбаланс в жизни у человека всегда возникает при внутреннем неблагополучии, часто это бегство из других сфер в одну, – считает психотерапевт, сексолог Евгений Кульгавчук. – Трудоголик прячется в работе, где ему привычно. Некоторые только на работе получают похвалу и признание, а в других областях могут быть неуверенны в себе и просто бояться полноценно жить».

Например, часто трудоголиками становятся закомплексованные люди, которые не очень хорошо умеют общаться с людьми. Из-за этого человек в обычной жизни постоянно испытывает неуверенность и страх. Зато на рабочем месте, где у него есть своя «область контроля», чувствует себя в своей тарелке.

Генерал в юбке

Карьерный рост нередко вызывает деформацию женского характера, поскольку требует определённого набора качеств – жёсткости, конкурентоспособности, воли, напористости, иногда агрессии и т.д. Это мало вяжется с качествами, которых ждут от женщин: эмоциональность, спонтанность, непредсказуемость, мягкость.

Поэтому в семейной жизни женщины-руководители часто ведут себя, как и на работе – руководят, указывают, не терпят возражений и т.п.

Мужчин, с детства привыкших к женской авторитарности, такое поведение может устраивать. Отношения в таких парах могут строиться по принципу мама – сын.

Правда, поскольку влечение у женщины, как предупреждают сексологи, часто формируется на восхищении, подобные перекосы в ролях могут привести к сексуальной дисгармонии. Муж, который кажется женщине ни на что не способным, попросту перестаёт возбуждать. Он, в свою очередь, видит в ней не женщину, а скорее более сильного, подавляющего самца с женскими признаками.

За снижением влечения наступает и психологическая дисгармония. Нарастает отчуждение, и супруги либо превращаются в соседей – не всегда мирных, либо расходятся.

Сильные же мужчины, устав от постоянного соперничества и борьбы за лидерство, от таких женщин просто уходят.

На разрыв

Многие женщины стараются быть одновременно и образцовыми хозяйками, и добиваться карьерных успехов. Они мечутся между работой, ребёнком и мужем, стараясь быть хорошими везде.

Однако совмещение карьерных устремлений и заботы о семье требует немалых сил. И если дома женщина не будет встречать никакой поддержки со стороны мужа, то рано или поздно может почувствовать себя страшно уставшей и эмоционально опустошённой.

Как совместить

Чтобы добиться успеха на профессиональном поприще и в личной жизни, психологи советуют придерживаться нескольких общих правил.

1. Правильный выбор цели

Карьера должна восприниматься, как способ самореализоваться или заработать средства на желаемый образ жизни. И никак не становиться самоцелью. В первую очередь, это касается представительниц слабого пола. Если главное для них в работе – возможность состояться, а не карьерный рост сам по себе, то к серьёзным негативным изменениям в психике это может и не привести.

2. Правильный выбор партнёра

Оба участника семейного забега ещё до похода в загс должны понимать, насколько они совпадают по жизненным целям и способам их достижения.

Важно, чтобы у них совпадали представления о ролевой модели семьи – кто в семье главный, кто добытчик, кто управляет семейным бюджетом, принимает решения, как распределяются домашние обязанности и т.д.

Например – женщина мечтает построить карьеру, а в представлении её избранника идеальная жена – это в первую очередь образцовая хозяйка. Или женщина ожидает, что муж станет единственным добытчиком, полностью освободив её от необходимости работать, а он с детства привык, что на благо семьи работают оба супруга.

Часто общественные стереотипы предписывают, что рядом с преуспевающей женщиной должен находиться такой же мужчина. А это невозможно. Потому что два сильных лидера вряд ли смогут ужиться. В итоге, измучившись в борьбе за первенство, они непременно разойдутся.

3. Правильный выбор работы

Она должна приносить удовольствие и действительно служить самовыражению. Это снижает вероятность выгорания.

Если женщина работает только ради денег, вероятнее всего, у неё возникнет недовольство своей судьбой, супругом, который не может обеспечить её и детей, и др. Мужчина, работающий только ради денег, довольно быстро выгорает и начинает срываться на домашних.

4. Нормированный рабочий день

Если человек уделяет работе слишком много времени, то домой он приходит с уже разряженной батарейкой. В результате попросту не способен на общение с близкими, что приводит к раздражению и отчуждению.

5. Чёткое разделение работы и отдыха

Не надо посвящать работе, пусть даже и любимой, свои выходные и отпускные дни. Приходя домой, общайтесь с близкими людьми, не отвлекаясь на служебные обязанности.

Большинство из нас не планирует встречи с самыми близкими людьми, поскольку считают их само собой разумеющимися. Однако исследования Кингстона и Нока показывают, что для поддержания отношений нет ничего более важного, чем планирование совместно проводимого времени с не меньшей тщательностью, нежели рабочего графика.

6. Занимайтесь саморазвитием

Специалисты советуют выделять на это 10 процентов своего времени.

Как уверяют эксперты, главное – понять собственные цели. Пытаясь совместить семью и карьеру, не нужно ориентироваться на общественнные стереотипы: «для женщины самое главное – семья» или «у мужчины на первом месте должна быть работа». Нужно ориентироваться исключительно на собственные потребности и пути их достижения. И тогда что бы вы ни выбрали, работа и личная жизнь не будут вступать в противоречия.