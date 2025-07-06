Перечислены простые способы укрепить самооценку

Психолог Оксана Нараленкова рассказала, как укрепить самооценку и чувствовать себя более уверенно.

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Об этом сообщает сайт kp.ru.

По мнению эксперта, нужно напоминать себе, что вы ценны и достойны уважения даже с недостатками и неудачами. Также необходимо ценить небольшие достижения, поскольку каждый успех укрепляет самооценку.

Как считает Нараленкова, важно заботиться о себе и учиться выстраивать границы.

В трудных ситуациях эксперт советует делиться сомнениями и переживаниями с близкими, которые помогут увидеть вас с лучшей стороны.

Ранее практикующий психолог Елена Лосева в беседе с «Радио 1» заявила, что к выгоранию склонны люди социальных профессий.