Специалист раскрыла способ обретения счастья

Для этого необходимо заниматься «полезной работой». Такой рекомендацией в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Зара Арутюнян.

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«Счастье — это не то, за чем надо идти. Надо идти за чем-то важным, нужным, что ты делаешь для других, что откликается другим людям, полезным. Это очень важно, делать полезную работу. И тогда счастье, оно как бы налипает сбоку. А современный человек, который бежит за квартирой, машиной, женой, детьми. Счастье — это не цель. Счастье — это приправа, это что-то такое, соус, это не основное блюдо. Виктор Франкл приводит очень смешную аналогию, что человек не должен гоняться за счастьем, потому что счастье — это побочный продукт выполнения важной, нужной деятельности, которая даёт тебе удовлетворение и смысл».

Ранее Арутюнян рассказала о стремлении одиноких людей к «бесконечному потреблению».