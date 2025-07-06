Как ИИ развивает у художников и музыкантов нарциссизм и тревожность

Новое исследование китайских ученых выявило тревожную закономерность: студенты творческих специальностей с нарциссическими чертами характера чаще используют генеративный ИИ для обхода академических правил. Результаты опубликованы в журнале BMC Psychology.

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Ученые опросили 504 студента художественных вузов из китайской провинции Сычуань. Среди участников были будущие художники, музыканты, танцоры и актеры. Исследователи оценивали личностные качества, подверженность стрессу из-за учебы, склонность к прокрастинации и частоту использования искусственного интеллекта.

Исследование показало: те, кто обладает так называемыми «темными» чертами характера, значительно чаще прибегают к помощи искусственного интеллекта, нарушая академическую этику.

Ученые выделили четыре ключевые черты, способствующие такому поведению: нарциссизм (завышенное самолюбие), макиавеллизм (склонность к манипуляциям), психопатические черты (отсутствие эмпатии) и материализм. Студенты с выраженными особенностями такого плана демонстрировали целый комплекс проблем: они не только чаще использовали ChatGPT и Midjourney для создания учебных работ, но и страдали от повышенной академической тревожности, хронически откладывали задания на потом и испытывали постоянное чувство фрустрации.

Особенно показательной оказалась разница в мотивации. Нарциссически настроенные студенты использовали ИИ, чтобы поддерживать образ «талантливого и успешного» человека. Те, кто склонен к макиавеллизму, рассматривали искусственный интеллект как инструмент для «обхода системы». А студенты с психопатическими чертами просто не видели в этом ничего предосудительного.

Исследование также выявило интересный парадокс: чем больше студент переживал из-за успеваемости, тем выше была вероятность, что в критический момент он воспользуется ИИ-помощником. Это создает своеобразный порочный круг — тревожность провоцирует нечестное поведение, которое, в свою очередь, усиливает стресс.

Авторы работы подчеркивают: проблема не в самих технологиях, а в том, как определенные психологические особенности заставляют студентов использовать эти инструменты. Особенно уязвимыми оказались творческие специальности, где оценить оригинальность работы традиционными методами сложнее всего.

Полученные результаты ставят перед учебными заведениями новые вызовы. Исследователи рекомендуют внедрять специальные курсы по этике использования ИИ, разрабатывать новые методы проверки творческих работ и уделять больше внимания психологической поддержке студентов.