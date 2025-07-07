«Они кринжовые до чертиков». Почему зумеры возненавидели миллениалов

Последние несколько лет в соцсетях идет война двух поколений. 30-летние миллениалы, которые совсем недавно считались трендсеттерами и разрушителями стереотипов, сегодня подвергаются едким насмешкам со стороны 20-летних зумеров. Представители так называемого Gen Z, воспевающие небрежность и сарказм в соцсетях, считают их стиль жизни и общения нелепыми и устаревшими и буквально закатывают глаза, когда видят очередной пост с идеально отретушированным фото и глубокомысленной подписью. Однако, по мнению миллениалов, за цинизмом и нападками молодежи скрывается эмоциональная уязвимость и страх остаться вне очередного TikTok-тренда. Почему те, кто вырос на «Гарри Поттере» и первыми взял в руки смартфон, вызывают презрение у зумеров и отказываются играть по их правилам — в материале «Ленты.ру».

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«Умру, но останусь в коротких носках»

«Миллениалы только и знают, что ходить за своим капучино, читать BuzzFeed, носить джинсы с кедами, делать нелепые селфи с кофе и быть кринжовыми до чертиков», — иронично подметила тиктокерша под никнеймом wholesam в одном из своих вирусных роликов.

Всего каких-то десять лет назад миллениалы, которых считали новаторами в вопросах стиля, ввели в моду облегающие джинсы скинни, боковой пробор на голове, селфи с идеально выверенным ракурсом и «зависимость» от кофе. Но для поколения Z все это — признак старости. Скинни официально объявлены моветоном, капучино сменилось на матчу, а аккуратность в укладке и фотографиях — на небрежность.

Всего каких-то десять лет назад миллениалы бескомпромиссно заявили: при любых обстоятельствах носки должны быть полностью скрыты в кроссовках, а щиколотки оставаться голыми даже в мороз. Зумеры же, напротив, будто назло полюбили высокие «дедовские» носки и натягивают их едва ли не до икр.

«Я умру на этой горе, но останусь в коротких носочках!» — заявила 43-летняя британка Натали Ормонд и призналась, что оказывается принять эту моду, а «право на голую щиколотку» для нее — дело принципа.

Таким образом сегодня в TikTok наблюдается #sockgate — своеобразная «битва носков»: одни упорно носят невидимые следки, другие намеренно показывают белые спортивные носки, натянутые поверх штанин.

«Простите, но я не позволю поколению, которое ело капсулы Tide, решать, какую мне носить прическу и джинсы», — анонимный миллениал в Twitter.

По мнению The Guardian, отчасти конфликт стилей объясняется цикличностью моды. То, что миллениалы носили еще подростками, — например, широкие брюки в духе нулевых — сегодняшняя молодежь выдает за свежий тренд. Однако при этом зумеры так сильно стремятся подчеркнуть свою противоположность «старичкам», что открыто высмеивают их привычки.

«Миллениальский вайб»

Но мишенью стал не только внешний вид, но и пищевые пристрастия миллениалов, которые прославились любовью к «эстетичной» еде, а именно авокадо-тостам с яйцом пашот, безглютеновым боулам и прочим гастро-новинкам 2010-х. В равной степени высмеивается и культ кофе. Поколение милленилов застало расцвет кофеен Starbucks, и ежедневный капучино навынос стал для них настоящей религией. По этой причине надписи вроде But first, coffee («Но сначала — кофе») украсили их футболки и ежедневники, а фотографии с кружкой стали обязательным ритуалом в утренних сторис.

Зумеры тоже пьют кофе, но относятся к этому с сарказмом. Например, они предпочитают ироничные мемы про зеленый чай матча, который провозгласили своей версией «зеленого допинга» вместо «миллениальского авокадо».

Вечерний отдых «старичков» тоже стал предметом шуток у молодежи. Миллениалы популяризировали понятие Wine Wednesday, которое подразумевает бокал вина в среду в качестве маленькой радости посреди рабочей недели. Для них вино, особенно розовое, превратилось в образ жизни: это доказывают бесконечные сторис с бокалом на закате и футболки с надписями вроде Rose All Day («Розе целый день») и Prosecco for Breakfast («Просекко на завтрак»).

Зумеры смеются: мол, вся жизнь миллениалов вертится вокруг «винных сред» и походов на бранч. Фразы вроде wine o’clock («время вина») они считают типичным «теткиным» выражением. Само же поколение Z не против выпить, но делает это без пафоса и мемов о «маме, которой нужно вино». Таким образом, отмечает издание Vice, если миллениалы некогда гордо носили статус «поколения гурманов и кофеманов», то в глазах зумеров это выглядит не круто, а комично.

Одержимость авокадо, кофе и розе — один из классических примеров того, что в сети называют «чюги» (от английского cheugy, что означает «немодный» и «базовый»). Термин возник еще в 2013 году, однако обрел популярность лишь в 2021-м благодаря TikTok-роликам блогерши Hallie Cain.

«У нас есть слово для всего этого миллениальского вайба — cheugy», — заявила тогда она в одном из них.

Cheugy — специальное изобретение поколения Z для описания немодных привычек, присущих миллениалам.

Впоследствии пользователи Twitter составили широкий список cheugy-вещей. Туда вошли: «желание быть #girlboss, доски вдохновения в Pinterest, тыквенный латте осенью, постеры с цитатой Live, Laugh, Love на стене, надпись Yes way, Rose на футболке, ремни Gucci с двойной буквой G на пряжке, пирожные макаруны и cake pops, купальники Triangl, мемы с миньонами, огромные шарфы-пледы, солнцезащитные очки RayBan Wayfarer, пересматривание сериала Friends и слово doggo для обозначения собак».

Все, что было в тренде у миллениалов в 2010-х, зумеры воспринимают как «попытку казаться модным, которая уже не работает».

«Они слишком серьезно относятся к соцсетям»

Вычислить миллениала зумер может и по переписке. В 2010-х эмодзи в виде плачущего от смеха смайла ставился всюду и выражал веселье, однако теперь это еще один признак старомодности, который используют только родители — и миллениалы. Более того, некоторые причисляют смайл в конце предложения к акту пассивной агрессии.

Ничто так не говорит «я тебя ненавижу», как желтый улыбающийся смайлик The Guardian.

Поколение Z воспринимает эмодзи иначе: добродушная улыбка кажется им саркастичной ухмылкой, а вместо плачущего от смеха смайла сегодня ставится надгробие или череп — мол, умер со смеху. Но миллениалам сложно к этому привыкнуть, ведь они искренне вкладывали позитив в улыбку, а веселье — в слезы желтого смайла.

«Их поведение в интернете — это куча глупых мелочей в одном большом, чрезмерно восторженном отношении к самым обычным вещам», — Майкл Стивенс, который прославился в TikTok пародиями на миллениалов.

В его скетчах, набирающих миллионы просмотров, высмеиваются не только смайлы, но и типичные онлайн-манеры 30-летних — например, начинать видео со вздоха, драматично приближать камеру к лицу, пользоваться устаревшими фразами вроде I can’t even… («Ну все, у меня нет слов…») и умиляться всем подряд.

«Мой муж сходил в новый супермаркет около дома, и я просто тащусь. Если это и есть взрослая жизнь, то я в деле!» — произносит Стивенс нарочито воодушевленнымм тоном, копируя манеру миллениалов радоваться банальным событиям.

«Точно, именно так они себя и ведут», — соглашаются зумеры в комментариях.

Еще один повод для шуток — страницы миллениалов в соцсетях. Например, целый список «фактов о себе» в шапке профиля. Если биография миллениала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) выглядит как Kate. Ravenclaw. Cat mom. Knitting enthusiast. PA > OH > NYC («Кейт, факультет Хогвартса, мама котика, любительница вязания, маршрут переездов по штатам»), то для поколения Z это предел cheugy. Вместо столь подробного рассказа о себе последние предпочитают минимализм или абсурдные шутки.

«Миллениалы слишком серьезно относятся к соцсетям: ставят портретный режим, когда делают селфи, и сочиняют вымученные подписи-шутейки», — объясняет обозреватель The Atlantic, добавляя, что у молодых сейчас популярен небрежный стиль: спонтанные фото без обработки и сторис без излишней эстетики.

Отредактированные селфи миллениалов с аккуратной позой кажутся зумерам наигранными и скучными. А их собственные широкоугольные снимки с нелепо искаженными конечностями и случайной композицией, напротив, смешными и милыми.

Но один из самых популярных мемов у зумеров — millennial pause («миллениальская пауза»). Так они окрестили характерную заминку в начале видеозаписи, которую часто делают старшие. Эту «ошибку» допускала в своих TikTok-видео даже поп-звезда Тейлор Свифт — и именно на ее примере блогерша nisipisa впервые озвучила термин millennial pause в 2021 году.

Что такое миллениальская пауза?

Перед тем как заговорить на камеру, миллениалы останавливаются на долю секунды, чтобы проверить, началась ли запись. Для рожденных в 1980-х и 1990-х годах такая привычка естественна, ведь во времена их юности техника действительно могла не сработать при нажатии Rec. Но представители поколения Z, с детства снимающие себя на смартфон, уверены: пауза не нужна — телефон и так все поймает.

Узнав об этом явлении, многие миллениалы признались, что попробовали избавиться от паузы — и не смогли.

«Стоит убрать эту секунду заминки — и начало фразы обязательно обрежется», — оправдывалась одна блогерша.

Примечательно, что на видео поколения Z миллениалы заметили противоположное поведение, а именно Gen Z shake («зумерская тряска»). Они обратили внимание, что молодежь настолько спешит начать запись, что даже не успевает ставить телефон на место, в итоге на первых секундах видео «содрогается».

«Остается либо подстраиваться, либо не обращать внимания»

В массовой культуре миллениалов характеризует ностальгия по развлечениям детства. Например, по вселенной «Гарри Поттера»: многие выросли на книгах Джоан Роулинг и помнят, как часами стояли в очередях за новыми томами, поэтому «принадлежность к одному из факультетов Хогвартса» для них — важная часть личности.

Для поклонения Z же это скорее примитивное увлечение, которое странно видеть у взрослых.

«Миллениалы так любят Хогвартс, что если им сказать пароль от банковской карты, они ответят: "Accio, зарплата!"», — шутят они.

Молодежи важна индивидуальность, им критично не застревать в фанатской идентичности прошлого. Поэтому культуру фан-клубов — будь то поклонники Гарри Поттера, Marvel или сериала Friends — они презирают, считая инфантильной.

Еще один вариант досуга миллениалов, забавляющий зумеров, — настольные игры. В 2010-х появилось понятие «настольные посиделки миллениалов» — то есть домашние вечеринки за игрой в «Монополию», Settlers of Catan или «Мафию», а также за пазлами, раскрасками для взрослых и викторинами. СМИ окрестили это явление как «ренессанс настолок среди молодых, особенно бездетных взрослых», для которых оно стало одним из способов социализации. В свою очередь, поколение Z выросло на Fortnite и VR-играх, поэтому такая тяга к «олдскулу» кажется им cheugy.

Рассматривая столь резкое противостояние во вкусах между двумя поколениями, обозревательница Кейт Линдси подчеркивает, что миллениалы были первым поколением, выросшим с соцсетями, а теперь они стали первыми, кто с удивлением наблюдает, как их некогда трендовые манеры превращаются в мемы.

«Интернет двинулся вперед, и миллениалам остается либо подстраиваться, либо не обращать внимания, что их выбор выглядит старомодно», — Кейт Линдси, журналистка The Atlantic.

По мнению исследовательницы соцсетей из британского Центра Digital Citizens Каролины Аре, разница состоит еще и в том, как два поколения выстраивают свою цифровую идентичность.

«Мы, миллениалы, годами шлифовали онлайн-образы, показывая только лучшее и волнуясь о репутации. А поколение Z любит хаос, — объясняет Аре. — И хотя их тренды — от "гоблин-кора" (стиля ленивого запущенного комфорта) до фото-без-всякого-фильтра — тоже выверенная эстетика, они это всячески отрицают».

Социолог считает, что зумеры создают иллюзию небрежности: они старательно выглядят так, будто им неважно мнение аудитории.

Наконец, сказывается разный жизненный опыт, сформировавший разный юмор. Шутки миллениалов, выросших в неопределенности 1990-х и оптимизме 2000-х, основываются на самоуничижительной иронии, поиске смысла и внезапно наступившей «взрослой жизни». В то же время юность зумеров пришлась на экономическую нестабильность, пандемию и политические кризисы.

«Все это сделало поколение Z более абсурдным, саркастичным и даже немного обозленным. У нас такой вайб: если не будешь смеяться, останется только плакать», — комментирует 25-летний зумер Том Харпер из Великобритании.

«Мы прокладывали путь, а они запрыгнули в готовый поезд»

Чрезмерная ироничность и цинизм зумеров поражает миллениалов. Последние упрекают младших в том, что те просто не умеют быть серьезными и сострадательными, пряча подлинные эмоции за бесконечными слоями сарказма.

«Печально, когда ты постоянно одержим тем, чтобы все было смешно и "некринжово". Быть помешанным на TikTok-трендах и бояться остаться вне повестки — сложно и неинтересно, — говорит 32-летняя британская писательница Дэйзи Джонс. — Абсурдный юмор Gen Z — это защитная реакция, за которой стоит страх искренности. Там, где миллениал открыто признается, что ему грустно, зумер предпочтет сделать очередной мем».

Миллениалы и бумеры часто называют зумеров snowflakes («снежинки»): они считают, что молодые слишком обидчивы и сразу «тают» от любого неудобного мнения. Особенно это проявляется в интернете: любое спорное высказывание тут же вызывает у поколения Z волну негодования, которая сопровождается требованиями извинений или даже «отмены» виновника.

Так, в 2021 году в соцсетях Eminem за дерзкие тексты нулевых годов, обвиняя его в токсичности. Миллениалы, для которых Eminem является культовым артистом юности, пришли в ярость. В ответ они запустили флешмоб в защиту музыканта, высмеяли поколение Z за попытку цензуры и заявили, что «у молодых просто нет чувства юмора и выдержки». В итоге зумеры отступили, назвав свое поведение шуточной провокацией.

Вызывает раздражение у старшего поколения и молодежный сленг — обилие слов и фраз из TikTok, таких как «слэй», «кринж» «бетти», «чисто сейчас бы…». Когда миллениалы пытаются использовать их в своей речи, зумеры смеются. Однако в итоге им приходится соглашаться с тем, что ни один из этих терминов не может продержаться и пары лет, неизбежно устаревая.