Названы самые желанные подарки на День семьи, любви и верности

Почти 16 процентов россиян планируют отметить День семьи, любви и верности, который празднуется 8 июля, следует из опроса маркетплейса цветов и подарков Flowwow. С результатами ознакомилась «Лента.ру».

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Только треть участников опроса смогли точно назвать дату праздника, говорится в документе. Чаще всего 8 июля россияне проводят дома с близкими: 32 процента устраивают семейный ужин, еще 21 процент предпочитают поход в ресторан. Лишь 5 процентов опрошенных собираются посетить городские мероприятия, говорится в опросе.

«В 2024 году 8 июля стало самым загруженным днем за все лето: объем заказов увеличился примерно в полтора раза по сравнению с обычным днем. Наиболее популярным подарком стал букет из ромашек — символ праздника. Также активно заказывали бенто-торты и клубнику в шоколаде», — прокомментировала Вероника Перетягина, руководитель отдела по привлечению и сопровождению селлеров маркетплейса цветов и подарков Flowwow.

Главной ассоциацией с семьей для большинства стала любовь — так ответили 26 процентов респондентов, по 15 процентов участников упомянули дом и поддержку. В числе частых ответов оказались «близкие люди», «забота» и «защита» — по 9 процентов, и лишь 1,5 процента ассоциируют семью с надежностью и стабильностью, говорится в исследовании.

Ранее в Flowwow рассказали, что зумеры не хотят участвовать в коллективных офисных презентах сотрудникам. Они предпочтут передать что-то от себя лично, чем будут скрываться за поздравлением от команды.