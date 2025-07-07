Мужчины в России стали чаще читать о семье и отношениях

Завтра в России отмечается День любви, семьи и верности. К этой дате книжный сервис "Строки" решил проанализировать интерес своих подписчиков к литературе о семье и отношениях.

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Как выяснилось, мужчины стали гораздо активнее читать книги на указанные темы - за первое полугодие 2025-го спрос на такую литературу вырос на 23% по сравнению с тем же периодом 2024-го.

Кроме того, в 10 раз вырос спрос у читателей, представляющих возрастную категорию 65+.

Чаще всего аудитория литературы о семье встречается в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В тематический топ-5 у мужчин вошли следующие книги: "Направлять, а не ругать. Как общаться с ребенком, чтобы он вырос самостоятельным и уверенным в себе" Ханако Симамуры; "Французские дети не плюются едой" Памелы Друкерман; "45 татуировок родителя. Мои правила воспитания" Максима Батырева; "Здоровые отношения. Почему так трудно просто любить друг друга" Ольги Дулепиной; "Профессия - папа. Как быть осознанным родителем и сохранять баланс в семье" Елены Патрикеевой.

Во втором полугодии 2024-го мужчины больше всего интересовались книгой "Секс. Все, что вы хотели узнать о сексе, но боялись спросить: от анатомии до психологии" Натальи Красновой.