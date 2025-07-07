Психолог посоветовал, как справиться со страхом на борту самолета

Согласно статистике, около четверти населения России испытывает страх перед полётами. Это может проявляться в виде беспокойства, паники, учащённого сердцебиения или даже в виде полного отказа от авиаперелётов. Психолог Илья Ахметов рассказал изданию REGIONS, как справиться с паникой на борту, когда можно помочь себе самостоятельно, а в каких случаях следует обратиться к специалисту.

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Причины страха перед полётом могут быть разными: страх высоты, боязнь потери контроля, страх крушения или аварии, тревога из-за замкнутого пространства, негативный опыт в прошлом.

Чтобы справиться со страхом, эксперт рекомендует применять несколько несложных практик.

Получите информацию о процессе полёта:

Знание того, как работает самолёт и понимание мер безопасности помогут снизить тревогу. Изучите статистику авиакатастроф и убедитесь, что перелёты — это безопасно.

Подготовьтесь заранее:

Забронируйте билеты заранее, чтобы избежать стресса в последний момент.

Выберите удобное место в салоне, например, у окна или в проходе.

Приготовьте необходимые вещи: наушники, книгу, музыку или фильмы.

Используйте техники релаксации:

Глубокое дыхание: медленно вдыхайте и выдыхайте, чтобы снизить тревогу.

Медитация и визуализация: представляйте себе спокойную и безопасную ситуацию.

Мышечная релаксация: напрягайте и расслабляйте мышцы по очереди.

Отвлекитесь во время полёта:

Слушайте музыку или подкасты.

Читайте книгу или смотрите фильмы.

Разговаривайте с попутчиками или спите.

Психолог подчёркивает, что многие люди испытывают тревогу перед полётом, и это нормально. Однако есть разница между здоровым беспокойством и тревогой, которая мешает жить. Если вы просто немного волнуетесь — это адекватная реакция. Но если вы чувствуете сильную панику, не можете спать перед полётом, отказываетесь от поездок из-за страха, у вас начинается тахикардия, потливость, плач или даже паническая атака — это уже не просто волнение, а фобия, с которой лучше обратиться к специалисту.

Если страх полётов ограничивает жизнь человека — он отказывается от работы, отдыха, встреч, чувствует себя бессильным — это повод обратиться за профессиональной помощью. Часто помогает когнитивно-поведенческая терапия, где человек учится управлять мыслями и телом в моменты страха. Кроме того, по рекомендации врача можно использовать медикаменты. Специалист может порекомендовать лёгкие седативные средства или другие препараты для снижения тревоги.