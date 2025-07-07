Стас Пьеха объяснил, как мужчине стать уверенным в себе

Люди, обладающие такими качествами, ведут себя адекватно и предсказуемо.

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Они безопасны для общества. Об этом певец сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Я люблю единоборства — они больше для удовольствия. Сложно сказать, что единоборства — это прямо в чистом виде для здоровья, потому что, занимаясь тем или иным единоборством, я так или иначе всё равно получаю ущерб. Поэтому здесь вопрос того, насколько удовольствие превышает вред. Но я бы в здравых каких-то пропорциях давал мальчику обязательно знания о единоборствах, самообороне какой-то, потому что это не для того, чтобы потом использовать, а для внутреннего стержня и уверенности. Потому что человек уверенный в себе, он ведёт себя более адекватно и предсказуемо. У него базово есть это ощущение, которое, возможно, недодали в детстве, что есть безопасность. Самое главное, человек, который чувствует безопасность, он не будет атаковать, он не будет неадекватен, он не будет угрожать обществу».

Ранее исследование показало, что россияне стали активнее заниматься спортом.

31% респондентов делают зарядку, 16 человек из ста увлекаются фитнесом. 14% начали заниматься плаванием. Такие данные портал SuperJob предоставил радиостанции «Говорит Москва».

Бегом, растяжкой и велосипедным спортом увлекается каждый восьмой житель страны; каждый десятый стал заниматься йогой и тяжёлой атлетикой. 6% выбирают лыжный спорт, а волейбол и боевые искусства — по 5% опрошенных.